Зеленский на связи с Алиевым

В ходе разговора Зеленский осудил очередной ракетный удар России по административному зданию посольства Азербайджана в Украине и выразил серьезную обеспокоенность в связи с этим инцидентом.

Алиев также осудил ракетный удар по зданию посольства Азербайджана, выразил серьезную обеспокоенность и подчеркнул, что «подобные атаки на дипломатические представительства являются недопустимыми в соответствии с нормами и принципами международного права».

Зеленский также выразил благодарность за гуманитарную поддержку, оказываемую Азербайджаном Украине.

Главы государств также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений.