Зеленский на связи с Алиевым

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

В ходе разговора Зеленский осудил очередной ракетный удар России по административному зданию посольства Азербайджана в Украине и выразил серьезную обеспокоенность в связи с этим инцидентом.

Алиев также осудил ракетный удар по зданию посольства Азербайджана, выразил серьезную обеспокоенность и подчеркнул, что «подобные атаки на дипломатические представительства являются недопустимыми в соответствии с нормами и принципами международного права».

Зеленский также выразил благодарность за гуманитарную поддержку, оказываемую Азербайджаном Украине.

Главы государств также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях сообщил о телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

«Сотни дронов, ракет, в том числе баллистических, применили россияне против украинцев этой ночью. К сожалению, есть разрушения и повреждения, повреждено и посольство Азербайджана. Господин президент (Ильхам Алиев) осудил этот удар и подчеркнул, что это не первый раз, когда россияне целятся и в здание посольства, и в другие объекты, связанные с Азербайджаном.

Также мы говорили о наших двусторонних отношениях, о развитии партнерства. Действительно есть зеленый свет по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Есть хороший потенциал, и мы будем его реализовывать», - сообщил Зеленский.

