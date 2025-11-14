Зеленский о пусках «Длинных Нептунов» по России

Украинские военные в ночь на 14 ноября применили по целям на территории России ракеты «Длинный Нептун». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины рассказал о докладе главнокомандующего Вооруженными силами Украины и докладах командующего Воздушными силами ВСУ.
«Этой ночью наши воины успешно применили «Длинные Нептуны» по определенным целям на российской территории… Украинские ракеты фактически ежемесячно дают более ощутимые и точные результаты», – подчеркнул Зеленский.
Также Зеленский анонсировал дальнейшее укрепление ПВО Украины системами, способными сбивать баллистику.
После президент Украины показал видео запуска ракеты «Длинный Нептун».
November 14, 2025