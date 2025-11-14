USD 1.7000
Зеленский о пусках «Длинных Нептунов» по России

16:22 1781

Украинские военные в ночь на 14 ноября применили по целям на территории России ракеты «Длинный Нептун». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины рассказал о докладе главнокомандующего Вооруженными силами Украины и докладах командующего Воздушными силами ВСУ.

«Этой ночью наши воины успешно применили «Длинные Нептуны» по определенным целям на российской территории… Украинские ракеты фактически ежемесячно дают более ощутимые и точные результаты», – подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский анонсировал дальнейшее укрепление ПВО Украины системами, способными сбивать баллистику.

После президент Украины показал видео запуска ракеты «Длинный Нептун».

От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18 145
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42 1197
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
17:17 1319
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ видео; обновлено 16:23
16:23 7003
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве фото; видео; обновлено 17:38
17:38 8626
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах; все еще актуально
04:00 8685
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
15:17 3465
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər; все еще актуально
02:55 6676
Главный тренер «Нефтчи» назвал судью «пид***сом» и получил 4-матчевую дисквалификацию
Главный тренер «Нефтчи» назвал судью «пид***сом» и получил 4-матчевую дисквалификацию Скандальная история с продолжением; видео
16:05 2316
Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию
Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию видео
15:22 2958
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
15:27 2926

