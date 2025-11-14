Армения никому Татуляна не отдаст

Бизнесмен из Сочи Рубен Татулян, разыскиваемый российскими правоохранительными органами по делу о мошенничестве, не будет экстрадирован в Россию, сообщили ТАСС в генеральной прокуратуре Армении.

В ведомстве заявили, что разыскиваемый компетентными органами России Татулян был обнаружен армянскими полицейскими 7 ноября 2025 года. «Татулян не был взят под стражу на основании того, что он является гражданином Республики Армения, следовательно, не подлежит выдаче иностранному государству», - заявили в генпрокуратуре.

В России Татуляна, известного в криминальном мире как Робсон, «разыскивают за мошенничество, организацию преступного сообщества, убийство. Он проходит по делу о многомиллиардных хищениях в сфере землепользования, а также подозревается в создании в 1998 году преступного сообщества, занимавшегося вымогательствами, хищениями и заказными убийствами», пишет агентство.

В 2017 году Минфин США внес Татуляна и две его компании — ЗАО «Спа-отель Весна» и ООО «Новый век-медиа» — в санкционный список. По заявлению американских властей, в 2010 году Татулян был назначен «криминальным смотрящим» за Сочи. В 2015 году он был задержан как один из участников встречи воров в законе в Сочи, тогда же одним из задержанных оказался Захарий Калашов. Кроме того, Татулян много раз оказывал ворам в законе юридическую помощь, утверждали власти США.