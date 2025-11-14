В Баку накрыли мясной цех

Министерство внутренних дел и Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) провели совместную операцию, в ходе которой обнаружено около двух тонн некачественной мясной продукции.

В сообщении ведомств говорится, что «сотрудники МВД и Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) продолжают совместные мероприятия по защите прав потребителей, а также обеспечению реализации безопасных и качественных пищевых продуктов».

В ходе очередной операции было обнаружено, что на мясобойне, расположенной на продовольственном складе в Низаминском районе Баку, реализуется мясная продукция неизвестного происхождения, непригодная к употреблению в пищу. В результате были задержаны владелец мясобойни Эльнур Агаев, а также работавшие под его руководством Хабиль Зульфугаров, Руфат Дашдемиров, Тельман Мирзоев, Амрах Бабаев и Ахлиман Меджидов. В ходе проверки цеха готовой продукции было обнаружено около двух тонн некачественной мясной продукции. Установлено, что Эльнур Агаев и другие лица закупили по заниженной цене больной скот, мясо которого непригодно к употреблению, забили его и переработали полученное мясо, а затем реализовывали изготовленную мясную продукцию под видом высококачественных мясных изделий.

Взятые пробы мяса были направлены в лабораторию АПБА. В ходе назначенной экспертизы подтверждено, что мясо непригодно к употреблению. Ведется расследование.