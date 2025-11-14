USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

В розыгрыше Bakcell определен 6-й обладатель люкс-автомобиля

16:57 486

Эмоции в мегарозыгрыше Bakcell продолжают расти! По итогам тиража, проведенного на этой неделе, искусственный интеллект определил победителя розыгрыша 6-го автомобиля Zeekr 001. Им стала Рабият Агаева. Сегодня она получила ключи от своего нового автомобиля.

В ближайшие недели будут объявлены еще 7 счастливых обладателей Zeekr 001. И ты тоже можешь стать следующим победителем розыгрыша люкс-автомобиля — всего за 1 AZN!

Чтобы принять участие в розыгрыше и увеличить свои шансы на выигрыш, приобрети один из пакетов «Шанс».

«Шанс»-пакеты:

• 1 AZN

«Шанс»-пакет – 3 шанса → *3#YES

• 5 AZN

«Шанс»-пакет – 25 шансов → *25#YES

• 20 AZN «Шанс»-пакет – 150 шансов → *155#YES

Всего в мегарозыгрыше Bakcell уже выиграли: 6 человек — Zeekr 001, 41 человек — iPhone 17. Абонентов ждут люкс подарки — каждый день iPhone 17, каждую неделю Zeekr 001, а в финале — Porsche Cayenne!

Подробнее: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18 149
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42 1203
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
17:17 1321
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ видео; обновлено 16:23
16:23 7008
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве фото; видео; обновлено 17:38
17:38 8634
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах; все еще актуально
04:00 8688
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
15:17 3468
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər; все еще актуально
02:55 6678
Главный тренер «Нефтчи» назвал судью «пид***сом» и получил 4-матчевую дисквалификацию
Главный тренер «Нефтчи» назвал судью «пид***сом» и получил 4-матчевую дисквалификацию Скандальная история с продолжением; видео
16:05 2320
Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию
Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию видео
15:22 2961
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
15:27 2929

