В розыгрыше Bakcell определен 6-й обладатель люкс-автомобиля

Эмоции в мегарозыгрыше Bakcell продолжают расти! По итогам тиража, проведенного на этой неделе, искусственный интеллект определил победителя розыгрыша 6-го автомобиля Zeekr 001. Им стала Рабият Агаева. Сегодня она получила ключи от своего нового автомобиля.

В ближайшие недели будут объявлены еще 7 счастливых обладателей Zeekr 001. И ты тоже можешь стать следующим победителем розыгрыша люкс-автомобиля — всего за 1 AZN!

Чтобы принять участие в розыгрыше и увеличить свои шансы на выигрыш, приобрети один из пакетов «Шанс».

«Шанс»-пакеты:

• 1 AZN

«Шанс»-пакет – 3 шанса → *3#YES

• 5 AZN

«Шанс»-пакет – 25 шансов → *25#YES

• 20 AZN «Шанс»-пакет – 150 шансов → *155#YES

Всего в мегарозыгрыше Bakcell уже выиграли: 6 человек — Zeekr 001, 41 человек — iPhone 17. Абонентов ждут люкс подарки — каждый день iPhone 17, каждую неделю Zeekr 001, а в финале — Porsche Cayenne!

Подробнее: lotereya.bakcell.com