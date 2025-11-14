В розыгрыше Bakcell определен 6-й обладатель люкс-автомобиля

Эмоции в мегарозыгрыше Bakcell продолжают расти! По итогам тиража, проведенного на этой неделе, искусственный интеллект определил победителя розыгрыша 6-го автомобиля Zeekr 001. Им стала Рабият Агаева. Сегодня она получила ключи от своего нового автомобиля.
В ближайшие недели будут объявлены еще 7 счастливых обладателей Zeekr 001. И ты тоже можешь стать следующим победителем розыгрыша люкс-автомобиля — всего за 1 AZN!
Чтобы принять участие в розыгрыше и увеличить свои шансы на выигрыш, приобрети один из пакетов «Шанс».
«Шанс»-пакеты:
• 1 AZN
«Шанс»-пакет – 3 шанса → *3#YES
• 5 AZN
«Шанс»-пакет – 25 шансов → *25#YES
• 20 AZN «Шанс»-пакет – 150 шансов → *155#YES
Всего в мегарозыгрыше Bakcell уже выиграли: 6 человек — Zeekr 001, 41 человек — iPhone 17. Абонентов ждут люкс подарки — каждый день iPhone 17, каждую неделю Zeekr 001, а в финале — Porsche Cayenne!
Подробнее: lotereya.bakcell.com
О компании Bakcell
Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.
Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.