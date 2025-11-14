Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?

Грузия рассчитывает на скорейшее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил грузинский президент Михаил Кавелашвили во время встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Он отметил, что Тбилиси приветствует продвижение сторон к мирной договоренности.

«Мы надеемся, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан в ближайшем будущем. Такое соглашение выведет позитивную динамику развития на Южном Кавказе и привлекательность региона на качественно новый уровень. Грузия поддерживает установление мира и стабильности на Южном Кавказе и готова внести свой вклад в этот процесс», — подчеркнул Кавелашвили.

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на встрече со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном заявила, что сотрудничество, дружба и стратегическое партнерство между Грузией и Арменией имеют важное значение не только для двух стран, но и для благосостояния и стабильности всего Южного Кавказа.

По ее словам, Грузия многие годы играет ключевую роль в устойчивом и мирном развитии региона и продолжит вносить вклад в укрепление регионального сотрудничества.