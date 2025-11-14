USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Школьники отказались слушать Фицо после его слов об Украине

17:32

Во время встречи со старшеклассниками в Попраде (Словакия) премьер-министр страны Роберт Фицо спровоцировал протест учеников, заявив, что те, кто поддерживает войну, «могут ехать воевать в Украину», пишет «Европейская правда».

Инцидент произошел во время лекции, когда Фицо заявил, что Европейский союз выделит 140 млрд евро «на продолжение войны» в Украине.

Его слова вызвали недовольство среди молодежи. На шум в зале политик ответил репликой: «Если вы такие герои в черных футболках и так поддерживаете войну, то езжайте туда».

Несмотря на призыв Фицо подождать и дать ему возможность завершить выступление, ученики продолжили звенеть ключами.

Когда премьер ответил «звоните, звоните», школьники встали и организованно покинули зал. Один из них нес флаг Украины. 

От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
17:17
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ видео; обновлено 16:23
16:23
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве фото; видео; обновлено 17:38
17:38
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах; все еще актуально
04:00
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
15:17
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər; все еще актуально
02:55
Главный тренер «Нефтчи» назвал судью «пид***сом» и получил 4-матчевую дисквалификацию
Главный тренер «Нефтчи» назвал судью «пид***сом» и получил 4-матчевую дисквалификацию Скандальная история с продолжением; видео
16:05
Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию
Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию видео
15:22
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
15:27

