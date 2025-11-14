Школьники отказались слушать Фицо после его слов об Украине

Во время встречи со старшеклассниками в Попраде (Словакия) премьер-министр страны Роберт Фицо спровоцировал протест учеников, заявив, что те, кто поддерживает войну, «могут ехать воевать в Украину», пишет «Европейская правда».

Инцидент произошел во время лекции, когда Фицо заявил, что Европейский союз выделит 140 млрд евро «на продолжение войны» в Украине.

Его слова вызвали недовольство среди молодежи. На шум в зале политик ответил репликой: «Если вы такие герои в черных футболках и так поддерживаете войну, то езжайте туда».

Несмотря на призыв Фицо подождать и дать ему возможность завершить выступление, ученики продолжили звенеть ключами.

Когда премьер ответил «звоните, звоните», школьники встали и организованно покинули зал. Один из них нес флаг Украины.