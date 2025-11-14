Операция ГУР перекрыла путь оружию для России

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о проведении диверсии на участке Транссибирской магистрали, по которой в том числе осуществлялись поставки оружия из Северной Кореи в Россию. Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram.

По данным ведомства, взрыв на Транссибе произошeл 13 ноября в районе населeнного пункта Сосновка в Хабаровском крае. В результате движение грузовых составов по магистрали было заблокировано.

В ГУР отметили, что Транссибирская магистраль является одной из ключевых железнодорожных линий России, использовавшейся для транспортировки оружия и боеприпасов, включая поставки из КНДР.

По информации разведки, в ходе операции под откос сошeл грузовой поезд, повреждено железнодорожное полотно.