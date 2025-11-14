USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Зеленский вывел из состава СНБО Гринчук и Галущенко

17:56 376

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны. Из его состава выведены министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко. Об этом говорится в президентском указе №845/2025.

Документ предусматривает частичное изменение состава СНБО. Согласно тексту, из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины исключены Г.Галущенко и С.Гринчук. Указ вступил в силу со дня публикации.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве, которые должны коснуться министерств энергетики и юстиции. Он отметил, что решения будут приниматься после проведения аудита государственных компаний и оценки результатов их работы.

Тем временем НАБУ и САП сообщили о реализации операции «Мидас», в ходе которой была выявлена масштабная коррупционная схема в энергетической сфере. По данным ведомств, речь идет об отмывании средств и незаконном обогащении, к которым, по версии следствия, причастны бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и действующий на тот момент министр юстиции Герман Галущенко.

На фоне расследования Галущенко подал в отставку. Заявление об увольнении подала и министр энергетики Светлана Гринчук.

Исполнять обязанности министра энергетики после ее ухода назначен заместитель министра Николай Колесник.

От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18 153
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42 1210
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
17:17 1326
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ видео; обновлено 16:23
16:23 7011
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве фото; видео; обновлено 17:38
17:38 8645
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах; все еще актуально
04:00 8688
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
15:17 3471
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər; все еще актуально
02:55 6678
Главный тренер «Нефтчи» назвал судью «пид***сом» и получил 4-матчевую дисквалификацию
Главный тренер «Нефтчи» назвал судью «пид***сом» и получил 4-матчевую дисквалификацию Скандальная история с продолжением; видео
16:05 2325
Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию
Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию видео
15:22 2967
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
15:27 2933

ЭТО ВАЖНО

От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18 153
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42 1210
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
17:17 1326
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ видео; обновлено 16:23
16:23 7011
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве фото; видео; обновлено 17:38
17:38 8645
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах; все еще актуально
04:00 8688
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
15:17 3471
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər; все еще актуально
02:55 6678
Главный тренер «Нефтчи» назвал судью «пид***сом» и получил 4-матчевую дисквалификацию
Главный тренер «Нефтчи» назвал судью «пид***сом» и получил 4-матчевую дисквалификацию Скандальная история с продолжением; видео
16:05 2325
Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию
Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию видео
15:22 2967
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
15:27 2933
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться