Зеленский вывел из состава СНБО Гринчук и Галущенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны. Из его состава выведены министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко. Об этом говорится в президентском указе №845/2025.

Документ предусматривает частичное изменение состава СНБО. Согласно тексту, из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины исключены Г.Галущенко и С.Гринчук. Указ вступил в силу со дня публикации.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве, которые должны коснуться министерств энергетики и юстиции. Он отметил, что решения будут приниматься после проведения аудита государственных компаний и оценки результатов их работы.

Тем временем НАБУ и САП сообщили о реализации операции «Мидас», в ходе которой была выявлена масштабная коррупционная схема в энергетической сфере. По данным ведомств, речь идет об отмывании средств и незаконном обогащении, к которым, по версии следствия, причастны бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и действующий на тот момент министр юстиции Герман Галущенко.

На фоне расследования Галущенко подал в отставку. Заявление об увольнении подала и министр энергетики Светлана Гринчук.

Исполнять обязанности министра энергетики после ее ухода назначен заместитель министра Николай Колесник.