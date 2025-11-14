От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в пятницу провел в Баку встречу с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масато Кандой. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров АР.

В ходе встречи стороны отметили, что между Азербайджаном и АБР сложилось долгосрочное и продуктивное партнерство.

Подчеркивалось, что за прошедший период банк оказывал поддержку развитию различных секторов экономики республики. С удовлетворением была отмечена успешная реализация совместных проектов в сферах транспорта, водоснабжения, энергетики, финансов, образования, здравоохранения и других областях.

Было также обращено внимание на участие Азербайджана в инициативе АБР по оказанию помощи наименее развитым странам и на регулярные взносы страны в Азиатский фонд развития.

На встрече была предоставлена информация о благоприятной инвестиционной среде и программах восстановления освобожденных территорий, а также об их экономическом потенциале.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества по приоритетным направлениям в рамках Стратегии партнерства на 2025–2029 годы, утвержденной в июле текущего года. Среди них – расширение сети Бакинского метрополитена, модернизация железнодорожной инфраструктуры, улучшение системы водоснабжения и ряд других перспективных проектов, входящих в двустороннюю повестку.