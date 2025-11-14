USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты

18:18 153

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в пятницу провел в Баку встречу с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масато Кандой. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров АР.

В ходе встречи стороны отметили, что между Азербайджаном и АБР сложилось долгосрочное и продуктивное партнерство.

Подчеркивалось, что за прошедший период банк оказывал поддержку развитию различных секторов экономики республики. С удовлетворением была отмечена успешная реализация совместных проектов в сферах транспорта, водоснабжения, энергетики, финансов, образования, здравоохранения и других областях. 

Было также обращено внимание на участие Азербайджана в инициативе АБР по оказанию помощи наименее развитым странам и на регулярные взносы страны в Азиатский фонд развития.

На встрече была предоставлена информация о благоприятной инвестиционной среде и программах восстановления освобожденных территорий, а также об их экономическом потенциале.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества по приоритетным направлениям в рамках Стратегии партнерства на 2025–2029 годы, утвержденной в июле текущего года. Среди них – расширение сети Бакинского метрополитена, модернизация железнодорожной инфраструктуры, улучшение системы водоснабжения и ряд других перспективных проектов, входящих в двустороннюю повестку.

18:18 154
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42 1211
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
17:17 1328
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ видео; обновлено 16:23
16:23 7011
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве фото; видео; обновлено 17:38
17:38 8648
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах; все еще актуально
04:00 8688
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
15:17 3472
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər; все еще актуально
02:55 6679
Главный тренер «Нефтчи» назвал судью «пид***сом» и получил 4-матчевую дисквалификацию
Главный тренер «Нефтчи» назвал судью «пид***сом» и получил 4-матчевую дисквалификацию Скандальная история с продолжением; видео
16:05 2326
Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию
Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию видео
15:22 2967
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
15:27 2934

