Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Иран захватил танкер в Ормузском проливе

18:26 1071

Военно-морские силы Ирана захватили в акватории Оманского залива нефтяной танкер Talara и направили его в сторону своих территориальных вод. Об этом агентству Bloomberg сообщил представитель Министерства обороны США.

Танкер шел под флагом Маршалловых Островов. В момент захвата судно находилось примерно в 37 км к востоку от Хор-Факкана в Объединенных Арабских Эмиратах.

Изначально маршрут был проложен в сторону Сингапура, однако после инцидента судно, перевозившее высокосернистый газойль, изменило курс и направилось к побережью Ирана. Компания Columbia Shipmanagement, управляющая танкером, сообщила, что «потеряла с ним связь», и уведомила об этом компетентные органы.

В то же время агентство Associated Press со ссылкой на анонимного представителя Министерства обороны США отмечает, что захват танкера произошел, когда тот проходил через узкий Ормузский пролив. По словам представителя оборонного ведомства, это стало первым подобным перехватом на стратегическом водном пути за несколько месяцев.

По информации AP, беспилотник ВМС США MQ-4C Triton несколько часов кружил над районом, где находился танкер Talara, наблюдая за захватом. Частная охранная фирма Ambrey описала произошедшее, как нападение с участием трех небольших лодок.

Центр морских торговых операций Великобритании отдельно подтвердил инцидент, заявив, что, возможно, «государственные действия» вынудили судно Talara свернуть в территориальные воды Ирана.

Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
19:52 929
19:52 929
Зеленскому капут?
12:52 6987
12:52 6987
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
20:07 1281
20:07 1281
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
17:38 11799
17:38 11799
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18 1201
18:18 1201
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42 3505
17:42 3505
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
17:17 3101
17:17 3101
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ
16:23 8197
16:23 8197
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
04:00 9144
04:00 9144
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
15:17 4722
15:17 4722
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
02:55 6991
02:55 6991

