Иран захватил танкер в Ормузском проливе

Военно-морские силы Ирана захватили в акватории Оманского залива нефтяной танкер Talara и направили его в сторону своих территориальных вод. Об этом агентству Bloomberg сообщил представитель Министерства обороны США.

Танкер шел под флагом Маршалловых Островов. В момент захвата судно находилось примерно в 37 км к востоку от Хор-Факкана в Объединенных Арабских Эмиратах.

Изначально маршрут был проложен в сторону Сингапура, однако после инцидента судно, перевозившее высокосернистый газойль, изменило курс и направилось к побережью Ирана. Компания Columbia Shipmanagement, управляющая танкером, сообщила, что «потеряла с ним связь», и уведомила об этом компетентные органы.

В то же время агентство Associated Press со ссылкой на анонимного представителя Министерства обороны США отмечает, что захват танкера произошел, когда тот проходил через узкий Ормузский пролив. По словам представителя оборонного ведомства, это стало первым подобным перехватом на стратегическом водном пути за несколько месяцев.

По информации AP, беспилотник ВМС США MQ-4C Triton несколько часов кружил над районом, где находился танкер Talara, наблюдая за захватом. Частная охранная фирма Ambrey описала произошедшее, как нападение с участием трех небольших лодок.

Центр морских торговых операций Великобритании отдельно подтвердил инцидент, заявив, что, возможно, «государственные действия» вынудили судно Talara свернуть в территориальные воды Ирана.