Министры обсудили «Каспийско-Черноморско-Европейский зеленый энергетический коридор»

На мероприятии Азербайджан представлял министр энергетики Парвиз Шахбазов, Грузию — министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, Венгрию — государственный секретарь Министерства иностранных дел и торговли Богларка Иллес, Румынию — государственный секретарь Министерства энергетики Кристиан Бусой. В заседании также приняли участие представители Болгарии, энергетической компании «Зеленый энергетический коридор» (GECO), компании CESI, а также представители энергетических компаний четырех стран.

В столице Грузии Тбилиси состоялось 11-е заседание министров/Руководящего комитета по реализации Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией.

На заседании были обсуждены вопросы текущего состояния реализации проекта «Каспийско-Черноморско-Европейский зеленый энергетический коридор», выполненные работы по технико-экономическому обоснованию (ТЭО) и планы на следующий этап, бизнес-модели, схемы подключения проекта, компонент волоконно-оптического кабеля (FOC), присоединение Болгарии к проекту, привлечение иностранных инвестиций, а также сотрудничество с ЕС в области финансирования. Были представлены доклады компаний GECO и CESI, рассмотрен ход реализации проекта «Подводный кабель через Черное море». Также состоялся обмен мнениями о последних достижениях в сфере возобновляемой энергетики в регионе и перспективах дальнейшего сотрудничества.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов заявил, что завершение оставшегося этапа технико-экономического обоснования проекта, включая анализ рынка, передачи и маршрутов, а также финансовое моделирование, ожидается к началу 2026 года. Сеть операторов систем передачи электроэнергии Европы (ENTSO-E) включила проект «Зеленый энергетический коридор» в предварительный список следующего Десятилетнего плана развития сети (TYNDP). Включение в этот список создает возможность для получения проектом статуса PCI/PMI (Проект общего/совместного интереса). Министр предложил предоставить энергетической компании «Зеленого энергетического коридора» (GECO) мандат на подписание контракта с компанией CESI по компоненту волоконно-оптического кабеля проекта. Также он выступил с инициативой изучить стратегические и технические синергии между энергетическим коридором, проходящим от Каспия до Европы, и проектом «Подводный кабель через Черное море», а также подготовить соответствующие рекомендации.

По итогам обсуждений компании CESI было поручено завершить исследование по технико-экономическому обоснованию (ТЭО) проекта не позднее конца марта. Компании GECO поручено на следующем этапе после завершения ТЭО определить модели развития проекта, начать активные переговоры с партнерами, потенциальными инвесторами, поставщиками и производителями оборудования, а также продолжить тесную координацию с целью согласования технических, юридических и финансовых подходов для обеспечения прогресса проекта.

Также было принято предложение Азербайджана по проектам «Подводный кабель через Черное море» и «Зеленый энергетический коридор», при этом подчеркнута их взаимосвязь и полное соответствие концепции Соглашения. Достигнута договоренность о проведении исследований и развитии синергий между двумя проектами с целью повышения трансграничной пропускной способности и региональной энергетической взаимосвязанности. С этой целью рабочей группе, состоящей из заместителей министров и представителей GECO, поручено подготовить общий подход к дополнительным координационным мерам и представить его на следующем заседании.

Кроме того, страны вновь подтвердили свою готовность начать правовые процедуры по присоединению Болгарии к Соглашению и включению ее в состав GECO. Было принято решение, что компании Transelectrica и GECO будут осуществлять работу по продолжению сотрудничества с ENTSO-E и Европейской комиссией, а также по приведению проекта в соответствие с приоритетами Европейского союза.

Министры четырех стран подписали протокол по итогам заседания.