Швейцария и США достигли компромисса

Берн и Вашингтон договорились снизить американские таможенные пошлины на швейцарские товары с 39% до 15%. Об этом сообщили в правительстве Швейцарии.

«Швейцария и США успешно нашли решение: тарифы США будут снижены до 15%. Спасибо президенту (Дональду) Трампу за конструктивное взаимодействие», – указывается в публикации, размещенной в соцсети X.

Ранее газета Tribune de Genève сообщала, что шесть швейцарских миллиардеров, в том числе руководители компаний, владеющих люксовыми брендами Rolex и Cartier, 4 ноября встретились с Трампом в Вашингтоне в надежде на снижение пошлин на импорт швейцарских товаров. При этом речь не шла о прямых переговорах, а представители швейцарского правительства на встрече не присутствовали.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин для продукции из 185 стран и территорий, которые вступили в силу 7 августа. Наибольшие ставки были установлены для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%).