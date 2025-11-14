USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Швейцария и США достигли компромисса

18:38 726

Берн и Вашингтон договорились снизить американские таможенные пошлины на швейцарские товары с 39% до 15%. Об этом сообщили в правительстве Швейцарии. 

«Швейцария и США успешно нашли решение: тарифы США будут снижены до 15%. Спасибо президенту (Дональду) Трампу за конструктивное взаимодействие», – указывается в публикации, размещенной в соцсети X. 

Ранее газета Tribune de Genève сообщала, что шесть швейцарских миллиардеров, в том числе руководители компаний, владеющих люксовыми брендами Rolex и Cartier, 4 ноября встретились с Трампом в Вашингтоне в надежде на снижение пошлин на импорт швейцарских товаров. При этом речь не шла о прямых переговорах, а представители швейцарского правительства на встрече не присутствовали.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин для продукции из 185 стран и территорий, которые вступили в силу 7 августа. Наибольшие ставки были установлены для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%).

Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
19:52 929
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 6988
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
20:07 1284
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
17:38 11801
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18 1201
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42 3507
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
17:17 3102
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ видео; обновлено 16:23
16:23 8197
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах; все еще актуально
04:00 9144
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
15:17 4726
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər; все еще актуально
02:55 6991

