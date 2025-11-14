Пашинян построит 10 новых мечетей в Армении

Журналисты уточняют, что пять мечетей будут построены в районах, прилегающих к армяно-турецкой границе, остальные пять - в крупных городах страны. Инициатива была поддержана президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который видит в этом проекте возможность укрепления культурных и религиозных связей между двумя странами, пишет издание.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян инициировал строительство 10 новых мечетей по всей стране. Об этом пишет турецкое издание ODATV со ссылкой на источники, близкие к армянскому правительству.

Несмотря на то, что около 98 процентов населения Армении составляют христиане, премьер-министр Пашинян, как сообщается, поддержал предложение Эрдогана и уже обеспечил финансирование вышеупомянутого проекта через Министерство образования, науки, культуры и спорта.

Строительство новых мечетей в Армении, как утверждается, начнется в начале декабря. В настоящее время в стране есть только одна мечеть - знаменитая Голубая мечеть в Ереване.

По мнению авторов статьи, этот шаг демонстрирует желание и решимость Еревана содействовать культурному разнообразию и преодолеть давние политические и исторические споры, которые более века разделяют двух исторических соседей, проживающих на одной географической территории.