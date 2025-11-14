Непонятные звонки: МВД Азербайджана проверяет возможные кражи

МВД Азербайджана продолжает проверку сообщений в соцсетях о возможной краже персональных данных после звонков с номеров «9990» и «7770», сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях появлялись сообщения о том, что граждане, ответившие на звонки с номеров "9990" и "7770", якобы стали жертвами кибератак.

Согласно результатам предварительных проверок, фактов вмешательства в банковские карты, хищений со счетов или похищения персональных данных граждан не зафиксировано.

В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается профильным Главным управлением МВД. По его итогам общественность будет проинформирована дополнительно.