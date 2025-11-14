USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Непонятные звонки: МВД Азербайджана проверяет возможные кражи

18:46

МВД Азербайджана продолжает проверку сообщений в соцсетях о возможной краже персональных данных после звонков с номеров «9990» и «7770», сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях появлялись сообщения о том, что граждане, ответившие на звонки с номеров "9990" и "7770", якобы стали жертвами кибератак.

Согласно результатам предварительных проверок, фактов вмешательства в банковские карты, хищений со счетов или похищения персональных данных граждан не зафиксировано.

В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается профильным Главным управлением МВД. По его итогам общественность будет проинформирована дополнительно. 

Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
19:52
Зеленскому капут?
Зеленскому капут?
12:52
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
20:07
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
17:38
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
17:17
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ
16:23
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
04:00
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
15:17
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
02:55

