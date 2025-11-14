«Лукойл» ищет покупателей для своих активов

Российская энергетическая компания «Лукойл» ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями о продаже своих международных активов. Об этом сообщили в самой компании.

О конкретной сделке будет объявлено после завершения финальных переговоров и получения всех необходимых согласований от регуляторов, говорится в пресс-релизе компании.

В сообщении отмечается, что «Лукойл» стремится обеспечить непрерывность работы предприятий в процессе продажи и передачи активов новым собственникам. «Это позволит избежать рисков перебоев в работе и снабжении стран присутствия энергоресурсами, сохранить рабочие места», — пояснили в компании.

Для оперативного решения возникающих вопросов специалисты «Лукойла» поддерживают постоянное взаимодействие с органами власти в регионах присутствия.

22 октября Минфин США ввел санкции в отношении «Роснефти», «Лукойла» и 34 их дочерних структур. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Спустя несколько дней «Лукойл» сообщил о предложении швейцарского трейдера Gunvor приобрести зарубежные активы компании. Однако через неделю трейдер отозвал предложение из-за отказа Минфина США выдать лицензию на ведение бизнеса до завершения войны в Украине.