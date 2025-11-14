USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Фон дер Ляйен уговаривает Бельгию

19:20 756

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, чтобы обсудить возможность использования замороженных российских активов для финансирования кредита Украине, сообщает Politico.

Фон дер Ляйен, как ожидается, попытается убедить де Вевера снять возражения Бельгии против плана Европейской комиссии по финансированию кредита в 140 млрд евро.

Встреча лидеров состоится после того, как на прошлой недели высокопоставленные чиновники ЕС и бельгийского правительства провели подготовительные переговоры, не приведшие к ощутимому прогрессу.

Ранее Европейская комиссия предложила механизм, который позволил бы странам ЕС использовать значительную часть российских суверенных активов, замороженных в Европе, для поддержки Украины без их конфискации. Однако согласование плана затянулось из-за опасений Бельгии, на территории которой сосредоточена большая часть этих активов.

В ЕС подчеркнули, что вопрос использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине остается актуальным, а окончательное решение ожидается в декабре 2025 года.

Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
19:52 932
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 6990
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
20:07 1294
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
17:38 11809
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18 1202
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42 3509
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
17:17 3103
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ видео; обновлено 16:23
16:23 8199
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах; все еще актуально
04:00 9146
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
15:17 4729
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər; все еще актуально
02:55 6991

ЭТО ВАЖНО

Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
19:52 932
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 6990
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
20:07 1294
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
17:38 11809
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18 1202
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42 3509
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
17:17 3103
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ видео; обновлено 16:23
16:23 8199
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах; все еще актуально
04:00 9146
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
15:17 4729
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər; все еще актуально
02:55 6991
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться