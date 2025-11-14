Фон дер Ляйен уговаривает Бельгию

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, чтобы обсудить возможность использования замороженных российских активов для финансирования кредита Украине, сообщает Politico.

Фон дер Ляйен, как ожидается, попытается убедить де Вевера снять возражения Бельгии против плана Европейской комиссии по финансированию кредита в 140 млрд евро.

Встреча лидеров состоится после того, как на прошлой недели высокопоставленные чиновники ЕС и бельгийского правительства провели подготовительные переговоры, не приведшие к ощутимому прогрессу.

Ранее Европейская комиссия предложила механизм, который позволил бы странам ЕС использовать значительную часть российских суверенных активов, замороженных в Европе, для поддержки Украины без их конфискации. Однако согласование плана затянулось из-за опасений Бельгии, на территории которой сосредоточена большая часть этих активов.

В ЕС подчеркнули, что вопрос использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине остается актуальным, а окончательное решение ожидается в декабре 2025 года.