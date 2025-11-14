Трамп готов выслать десятки украинцев на родину

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что 41-летний Роман Суровцев может быть депортирован в Украину уже в понедельник. Его адвокаты утверждают, что Иммиграционная и таможенная служба планирует выслать «значительное количество» граждан Украины, а другим задержанным сообщили, что их могут отправить «военными рейсами в Украину или Польшу в понедельник».

Посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина подтвердила, что посольство располагает информацией о «примерно 80 гражданах Украины», имеющих окончательные приказы о выдворении «за нарушение американского законодательства». По ее словам, американские власти работают над логистикой депортации, учитывая «отсутствие прямого международного воздушного сообщения с Украиной».

«Следует отметить, что депортация является широко используемым правовым механизмом, предусмотренным иммиграционным законодательством большинства стран мира. Это рутинная процедура, которая применяется ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, нарушающим условия пребывания на территории США, независимо от их гражданства», – подчеркнула Стефанишина.

Адвокаты выразили обеспокоенность тем, что украинцы могут быть высланы, не имея возможности обжаловать депортацию.

«Украина является зоной боевых действий, сейчас там военное положение, и любые депортированные рискуют быть мобилизованы и направлены на фронт, где угроза жизни крайне высока», – указали они.

Если депортированы будут все 80 человек, это станет рекордным показателем за последние годы: в 2024 финансовом году из США были высланы 53 украинца.