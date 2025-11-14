USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Трамп готов выслать десятки украинцев на родину

19:43 581

Администрация президента Дональда Трампа планирует депортировать из США десятки украинцев на разрушенную войной родину, сообщает The Washington Post.

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что 41-летний Роман Суровцев может быть депортирован в Украину уже в понедельник. Его адвокаты утверждают, что Иммиграционная и таможенная служба планирует выслать «значительное количество» граждан Украины, а другим задержанным сообщили, что их могут отправить «военными рейсами в Украину или Польшу в понедельник».

Посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина подтвердила, что посольство располагает информацией о «примерно 80 гражданах Украины», имеющих окончательные приказы о выдворении «за нарушение американского законодательства». По ее словам, американские власти работают над логистикой депортации, учитывая «отсутствие прямого международного воздушного сообщения с Украиной».

«Следует отметить, что депортация является широко используемым правовым механизмом, предусмотренным иммиграционным законодательством большинства стран мира. Это рутинная процедура, которая применяется ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, нарушающим условия пребывания на территории США, независимо от их гражданства», – подчеркнула Стефанишина.

Адвокаты выразили обеспокоенность тем, что украинцы могут быть высланы, не имея возможности обжаловать депортацию.

«Украина является зоной боевых действий, сейчас там военное положение, и любые депортированные рискуют быть мобилизованы и направлены на фронт, где угроза жизни крайне высока», – указали они.

Если депортированы будут все 80 человек, это станет рекордным показателем за последние годы: в 2024 финансовом году из США были высланы 53 украинца.

Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
19:52 932
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 6992
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
20:07 1295
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
17:38 11810
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18 1202
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42 3510
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
17:17 3104
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ видео; обновлено 16:23
16:23 8199
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах; все еще актуально
04:00 9147
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
15:17 4730
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər; все еще актуально
02:55 6991

ЭТО ВАЖНО

Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
19:52 932
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 6992
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
20:07 1295
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
17:38 11810
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18 1202
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42 3510
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
17:17 3104
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ видео; обновлено 16:23
16:23 8199
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах; все еще актуально
04:00 9147
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
15:17 4730
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər; все еще актуально
02:55 6991
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться