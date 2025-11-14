10 ноября в Джакарте бывший диктатор и «архитектор» индонезийского геноцида Сухарто был объявлен национальным героем. Соответствующий указ подписал президент Прабово Субианто — бывший зять Сухарто. Сертификат национального героя торжественно вручили дочери диктатора, Сити Рукмане, бывшей жене Прабово. Другими словами, сама церемония стала символом того, как награда вновь объединила семью покойного диктатора. Инициаторами присвоения Сухарто этого звания стали депутаты, министры и религиозные лидеры Индонезии. Протесты правозащитников и родственников жертв геноцида потонули в пропагандистском шуме и были проигнорированы. Грубая сила вновь взяла верх над справедливостью и элементарной правдой.

Для читателей haqqin.az имя Сухарто не требует разъяснений. В 1965 году он пришел к власти в Индонезии в результате кровавого переворота и уже через месяц стал ответственным за убийство одного миллиона коммунистов. Из сотен тысяч заключенных, отправленных после переворота в тюрьмы, выжили лишь единицы — их освободили спустя 15-20 лет. Кроме того, диктатора, который с беспощадной жестокостью правил страной 33 года, считают виновным в гибели 300 тысяч человек в Папуа, Ачехе и Восточном Тиморе. По самым осторожным оценкам, правление Сухарто стоило жизни как минимум полутора миллионам граждан. Мы живем в эпоху абсурда, когда палачам и массовым убийцам раздают индульгенции. Мало того, что этих убийц освобождают от ответственности, так государственная и массовая пропаганда еще лепит из них героев. И это уже укоренившаяся тенденция. В Бразилии Жаир Болсонару превозносит военную хунту 1965–1985 годов, утопившую страну в крови. В Чили поклонники Аугусто Пиночета мечтают о реванше. В Аргентине президент Хавьер Милей восхваляет «Грязную войну», ее исполнителей и Хорхе Виделу. И эта пропаганда порождает целую армию последователей. Как когда-то сказал Ницше, наступило время, когда «адвокатом Бога должен быть дьявол».

Падение Сухарто было вызвано внешними факторами. В определенный момент этот диктатор, некогда любимец США, стал мешать, как ранее Пиночет или Стресснер, — он портил «демократическую витрину», которую Запад выстраивал годами. Новому образу «демократии» требовались новые фигуры. Для Сухарто это стало ударом: в марте 1998 года он провел президентские выборы и вновь «победил». Но вскоре начались массовые протесты: на фоне мирового экономического кризиса уровень жизни в Индонезии стремительно падал. В мае армия открыла огонь по студентам. Протесты охватили всю страну, за несколько дней погибли 12 тысяч человек. И армия, когда-то уничтожившая миллион коммунистов, оказалась бессильной перед новой волной народного гнева. 21 мая 70-летний Сухарто подал в отставку. Арестовали ли его? Предали суду? Нет, не было даже попытки судебного разбирательства. Сухарто не ответил ни за геноцид, ни за коррупцию. Да и система, которую создал диктатор, осталась прежней, люди Сухарто сохранили власть. Нынешний президент — не только родственник, но и его давний соратник: именно он ввел в 1998 году войска в Джакарту, чтобы защитить тестя. Своей карьерой Прабово был обязан Сухарто, и ждать награды за верность долго не пришлось. Вначале Прабово стал министром обороны, а в октябре прошлого года — президентом. Даже несмотря на то, что все эти годы его обвиняли в массовых убийствах и похищениях людей. Так замкнулся исторический круг - политические и экономические рычаги вновь оказались в руках окружения Сухарто.

Чтобы оправдать присвоение диктатору звания национального героя, официальная пропаганда подготовила целый арсенал аргументов. Министр культуры Фадли Зон заявил о «великой роли Сухарто в борьбе с бедностью, инфляцией и подавлении коммунистического восстания». Словам о том, что обвинения Сухарто в коррупции и нарушениях прав человека были «необоснованны и недоказуемы», трудно подобрать определение — выходит, полтора миллиона убитых режимом Сухарто доказательством не являются. Министр иностранных дел Прасетио Хади заявил: «Это знак уважения лидеру, оказавшему неоценимые услуги нации». На деле же награждение Сухарто означает, что Индонезия официально простила десятилетия насилия и окончательно закрыла возможность добиться справедливости для многочисленных жертв.