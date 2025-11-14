USD 1.7000
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов

20:07 1299

Азербайджан ведет переговоры с международными финансовыми институтами, включая Всемирный банк, о привлечении около 850 млн манатов (примерно $500 млн) для финансирования проектов в следующем году, сообщил агентству Reuters министр финансов страны Сахиль Бабаев.

По его словам, страна также ведет обсуждения о финансировании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатским банком развития (АБР) и другими международными организациями.

«В следующем году Азербайджан намерен направить 850 млн манатов на реализацию проектов, которые будут обеспечены за счет кредитов, привлекаемых у международных финансовых институтов», – отметил Бабаев.

Глава Минфина уточнил, что переговоры ведутся одновременно с несколькими организациями, поскольку речь идет о множестве разных проектов.

«Мы обсуждаем все направления и не исключаем возможность выпуска еврооблигаций для финансирования части проектов», – добавил министр, не раскрывая деталей.

Бабаев также сообщил, что по состоянию на 1 октября общий государственный долг Азербайджана составлял 25,4 млрд манатов, или 19,5% ВВП. Из этой суммы 8,3 млрд манатов (32,8%) пришлось на внешний долг, а 17,1 млрд манатов (67,2%) – на внутренний. Согласно прогнозам правительства, к концу 2026 года соотношение госдолга к ВВП вырастет до 21,8%, а к 2029 году снизится до 21,2%.

«Азербайджан входит в двадцатку стран мира с самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП», – указал министр.

Он добавил, что по состоянию на 1 октября стратегические резервы Азербайджана составляли $81,5 млрд, что примерно в 17 раз превышает объем внешнего госдолга.

По словам Бабаева, в 2026 году ожидается баланс доходов и расходов Государственного нефтяного фонда на уровне около $7,7 миллиарда. «При цене на нефть в $65 за баррель сокращения резервов не ожидается. Это говорит о высокой финансовой стабильности страны», – подчеркнул глава Минфина Азербайджана.

Он также сообщил, что на 1 октября 28,4% внешнего долга приходилось на еврооблигации, размещенные на международных финансовых рынках, и их объем с начала года не изменился.

