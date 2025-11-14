USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

США «шпионят» за Мексикой по-израильски

20:19 336

США используют технологии наблюдения и контроля, ранее применявшиеся Израилем в секторе Газа, для мониторинга мигрантов на границе с Мексикой. Об этом сообщает газета Milenio.

В отчетах правительства США, на которые ссылается Milenio, используется термин «палестино-мексиканская граница» для описания развертывания вдоль южной границы страны инфраструктуры с датчиками, камерами, беспилотниками и специализированным программным обеспечением. Отмечается, что аналогичные технологии ранее применялись Израилем для наблюдения за палестинским населением.

По информации издания, Израиль «десятилетиями совершенствовал» системы наблюдения в условиях Газы, а США используют эти наработки для «мониторинга и сдерживания миграционных потоков» на границе с Мексикой.

Американские службы, согласно Milenio, располагают интеллектуальными башнями наблюдения, радарами большой дальности и оптико-электронными системами, ранее использовавшимися в Газе. Это оборудование позволяет отслеживать перемещение людей на расстоянии нескольких километров и интегрировано с автоматизированными системами анализа данных.

Ключевыми поставщиками технологий, отмечает издание, являются израильские компании Rafael Advanced Defense Systems, Elbit Systems и Israel Aerospace Industries, разработки которых использовались в израильских операциях в Газе. Внедрение этих систем стало частью масштабной программы США по усилению охраны южной границы.

Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
19:52 936
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 6996
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
20:07 1300
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
17:38 11814
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18 1205
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42 3513
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
17:17 3106
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ видео; обновлено 16:23
16:23 8201
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах; все еще актуально
04:00 9148
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
15:17 4734
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər; все еще актуально
02:55 6991

