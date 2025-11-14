США «шпионят» за Мексикой по-израильски

США используют технологии наблюдения и контроля, ранее применявшиеся Израилем в секторе Газа, для мониторинга мигрантов на границе с Мексикой. Об этом сообщает газета Milenio.

В отчетах правительства США, на которые ссылается Milenio, используется термин «палестино-мексиканская граница» для описания развертывания вдоль южной границы страны инфраструктуры с датчиками, камерами, беспилотниками и специализированным программным обеспечением. Отмечается, что аналогичные технологии ранее применялись Израилем для наблюдения за палестинским населением.

По информации издания, Израиль «десятилетиями совершенствовал» системы наблюдения в условиях Газы, а США используют эти наработки для «мониторинга и сдерживания миграционных потоков» на границе с Мексикой.

Американские службы, согласно Milenio, располагают интеллектуальными башнями наблюдения, радарами большой дальности и оптико-электронными системами, ранее использовавшимися в Газе. Это оборудование позволяет отслеживать перемещение людей на расстоянии нескольких километров и интегрировано с автоматизированными системами анализа данных.

Ключевыми поставщиками технологий, отмечает издание, являются израильские компании Rafael Advanced Defense Systems, Elbit Systems и Israel Aerospace Industries, разработки которых использовались в израильских операциях в Газе. Внедрение этих систем стало частью масштабной программы США по усилению охраны южной границы.