Вашингтон сделал исключение для словаков

Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе получит разрешение на закупку российской нефти, несмотря на санкции США, сообщил телеканал ТА-3 со ссылкой на министра экономики Словакии Денису Сакову.

«Исключение из американских санкций на закупку российской нефти, ранее предоставленное Венгрии, будет распространяться и на поставки сырья для НПЗ Slovnaft», – заявила Сакова.

Телеканал отмечает, что завод входит в число крупнейших в Центральной Европе и специализируется на переработке нефти, поступающей в страну по трубопроводу «Дружба» из России.

Во время визита в Вашингтон 7 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорился с президентом США Дональдом Трампом о предоставлении Будапешту исключения из санкций, ограничивающих поставки энергоносителей по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток». По итогам переговоров Орбан подчеркнул, что исключение носит бессрочный характер.

Одновременно еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен сообщил, что Еврокомиссия продолжает работу над планом, предполагающим полный запрет на закупки российской нефти и ядерного топлива для атомных электростанций странами ЕС.