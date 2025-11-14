USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Дело Эпштейна: Трамп инициирует расследование против Клинтона

20:44 285

Президент США Дональд Трамп поручит Министерству юстиции и ФБР расследовать возможные связи экс-президента Билла Клинтона, бывшего министра финансов Ларри Саммерса и основателя LinkedIn Рида Хоффмана с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними и умершим в тюрьме. Об этом сообщает РБК.

«Я намерен попросить генпрокурора Пэм Бонди и Министерство юстиции вместе с нашими великими патриотами из ФБР расследовать участие и связи Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Хоффманом, J.P. Morgan Chase и многими другими людьми и организациями, чтобы установить, что происходило между ними и им», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По словам президента, «записи показывают», что упомянутые лица проводили «значительные периоды своей жизни» с Эпштейном и на «его острове».

Джеффри Эпштейн, признавший в 2008 году вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, летом 2019 года был повторно задержан в США по обвинениям в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, гражданка Великобритании Гислейн Максвелл, отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Смерть Эпштейна вызвала волну спекуляций: республиканцы утверждали, что от финансиста избавился «клан Клинтонов», а демократы намекали на причастность Трампа. Позднее глава ФБР Кэш Патель, назначенный на этот пост в 2025 году, подтвердил, что Эпштейн покончил с собой.

Ранее Politico сообщило, что обнародованные электронные письма Эпштейна свидетельствуют, что он пытался наладить контакт с российскими дипломатами, чтобы передать им информацию о Трампе.

Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
19:52 940
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 6998
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
20:07 1304
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
17:38 11819
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18 1205
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42 3515
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
17:17 3108
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ видео; обновлено 16:23
16:23 8203
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах; все еще актуально
04:00 9149
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
15:17 4734
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər; все еще актуально
02:55 6991

