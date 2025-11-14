Дело Эпштейна: Трамп инициирует расследование против Клинтона

Президент США Дональд Трамп поручит Министерству юстиции и ФБР расследовать возможные связи экс-президента Билла Клинтона, бывшего министра финансов Ларри Саммерса и основателя LinkedIn Рида Хоффмана с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними и умершим в тюрьме. Об этом сообщает РБК.

«Я намерен попросить генпрокурора Пэм Бонди и Министерство юстиции вместе с нашими великими патриотами из ФБР расследовать участие и связи Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Хоффманом, J.P. Morgan Chase и многими другими людьми и организациями, чтобы установить, что происходило между ними и им», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По словам президента, «записи показывают», что упомянутые лица проводили «значительные периоды своей жизни» с Эпштейном и на «его острове».

Джеффри Эпштейн, признавший в 2008 году вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, летом 2019 года был повторно задержан в США по обвинениям в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, гражданка Великобритании Гислейн Максвелл, отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Смерть Эпштейна вызвала волну спекуляций: республиканцы утверждали, что от финансиста избавился «клан Клинтонов», а демократы намекали на причастность Трампа. Позднее глава ФБР Кэш Патель, назначенный на этот пост в 2025 году, подтвердил, что Эпштейн покончил с собой.



Ранее Politico сообщило, что обнародованные электронные письма Эпштейна свидетельствуют, что он пытался наладить контакт с российскими дипломатами, чтобы передать им информацию о Трампе.