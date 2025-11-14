USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Депутаты допросят директора Лувра

20:53 117

Директор парижского Лувра Лоранс де Кар 19 ноября выступит перед парламентским комитетом по культуре, где будет отвечать на вопросы о мерах безопасности музея после недавнего резонансного ограбления, следует из публикации на сайте Национального собрания Франции.

В октябре, всего через три дня после скандального налета, де Кар уже отвечала на вопросы Сената. Тогда она подчеркнула, что инфраструктура Лувра почти 40 лет не обновлялась и нуждается в срочной модернизации.

«Комитет по вопросам культуры и образования: слушание мадам Лоранс де Кар, директора Лувра (19 ноября)», – говорится в повестке, опубликованной на сайте Национального собрания.

По данным газеты Figaro, во время слушаний директора будут спрашивать о реорганизации систем безопасности музея и его управлении.

Нападение на Лувр произошло 19 октября: грабители похитили девять ювелирных украшений, включая тиары, ожерелья, серьги и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам. Поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо позднее была найдена и возвращена в музей. Ущерб оценивается примерно в 88 млн евро.

Прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что в рамках расследования были задержаны семь подозреваемых: четверым предъявлены обвинения, троих отпустили.

Комментируя провалы в охране музея, министр культуры Франции Рашида Дати пообещала, что до конца года будут приняты меры для предотвращения подобных инцидентов.

Лувр, открытый в 1793 году и ранее служивший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем мира.

