«Мир через силу — это не просто лозунг. Он работает, и доказательством тому служит Южный Кавказ». Такое мнение выразила американский военный корреспондент и аналитик по вопросам внешней политики Холли Маккей. На протяжении десятилетий Маккей освещала события в различных зонах конфликтов по всему миру, включая Афганистан. В статье, опубликованной в газете The Washington Times, она пишет, что решение президента Азербайджана Ильхама Алиева от 21 октября может изменить баланс сил в одном из «самых стратегических регионов мира» — на Южном Кавказе. Этим решением Алиев спустя 33 года снял ограничения на транзит грузов через территорию Азербайджана в Армению.

«В тот же день партия казахстанской пшеницы прошла через Азербайджан в Армению. Это был небольшой, но исторический акт, символизировавший то, что когда‑то считалось невозможным, - примирение после десятилетий войны», — отмечает американский аналитик. Автор подчеркивает, что этот шаг укрепляет мирные соглашения, подписанные при посредничестве президента Трампа в августе. Он усиливает «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» — торгово‑транспортный коридор, соединяющий Азербайджан с его не имеющей выхода к морю Нахчыванской Автономной Республикой, и далее за ее пределы. «Проект TRIPP — это больше, чем просто инфраструктура. Это геополитический спасательный круг, объединяющий прозападных партнеров и обеспечивающий Соединенным Штатам долгосрочное влияние в регионе, где долгое время доминировали Россия и Иран», — пишет Маккей.

По оценке эксперта, нормализовав торговые отношения с Арменией, Алиев также развеял одну из самых острых проблем региона — опасения, что Азербайджан может силой захватить коридор через Сюникскую область (Зангезур) Армении. Это означает отсутствие войны и нестабильности, а также закладывание основ прочного мира, обещанного президентом Трампом, в возможность которого вашингтонское внешнеполитическое сообщество никогда не верило. «Действия господина Алиева не ограничиваются торговлей; они также являются частью более широкой стратегии перестройки. Азербайджан ясно дает понять, что его будущее связано с Соединенными Штатами и их союзниками, а не с Москвой или Тегераном. Результаты уже заметны. 13 октября по приглашению президента Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас‑Сиси Алиев принял участие в саммите в Шарм‑эль‑Шейхе, который положил конец войне между Израилем и ХАМАС. Участие Баку подчеркнуло растущую роль Азербайджана как моста между мусульманскими странами и Западом, а также как тихого, но компетентного партнера в ближневосточной дипломатии. Это ощутимый результат подхода Трампа к миру через силу», — пишет американский аналитик. Далее автор отмечает, что, учитывая данный внешнеполитический курс Азербайджана, а также его тесное партнерство с Израилем, администрация Трампа должна отменить 907-ю поправку, введенную против Баку в начале 1990‑х годов. Эта поправка ограничивает военную поддержку США Азербайджану и является пережитком политики первых лет после окончания холодной войны.