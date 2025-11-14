Болгарский налоговик станет временным шефом завода «Лукойла»

Болгарские власти выдвинули руководителя Налоговой службы Румена Спецова на пост специального управляющего нефтеперерабатывающим заводом в Бургасе, принадлежащим подсанкционной российской компании «Лукойл». Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Министр экономики Болгарии Петар Дилов обосновал предложение назначить Спецова временным руководителем завода «Лукойла» тем, что он пользуется доверием международных партнеров.

«Он нейтрален по отношению к местным и зарубежным участникам рынка нефти и нефтепродуктов и обладает опытом в этой сфере благодаря многолетней контрольно-надзорной работе», – отметил министр.

Ожидается, что уже в понедельник Спецов будет внесен в торговый реестр как специальный управляющий и приступит к исполнению своих обязанностей.

Великобритания в пятницу исключила из санкционного списка болгарские подразделения российской компании «Лукойл» – Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas.

Ранее сообщалось, что турецкая компания Cengiz Holding не намерена отказываться от планов по совместному приобретению с азербайджанской госкомпанией SOCAR болгарского нефтеперерабатывающего завода Lukoil Neftohim Burgas.

22 октября Минфин США ввел санкции в отношении «Роснефти», «Лукойла» и 34 их дочерних структур. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Спустя несколько дней «Лукойл» сообщил о предложении швейцарского трейдера Gunvor приобрести зарубежные активы компании. Однако через неделю трейдер отозвал предложение из-за отказа Минфина США выдать лицензию на ведение бизнеса до завершения войны в Украине.