Парижская полиция открыла огонь по вооруженному ножом мужчине

Мужчина, разыскивавшийся по делу о домашнем насилии, был ранен полицейскими на парижском вокзале Монпарнас, куда они прибыли заранее для его задержания, сообщили ТАСС в прокуратуре Парижа.

«Полицейские ожидали на вокзале мужчину 1981 года рождения, прибывшего из Ренна, в рамках расследования дела о домашнем насилии, возбужденного комиссариатом коммуны Ле-Кремлен-Бисетр», – рассказал собеседник ТАСС. По данным телеканала BFMTV, причиной расследования стали угрозы, которые мужчина направлял своей бывшей жене, включая намерение «причинить ей вред».

Когда сотрудники полиции подошли к нему на платформе, «он вытащил нож, после чего сотрудник железнодорожной полиции выстрелил ему в ногу», сообщили в прокуратуре, уточнив, что выстрелы прозвучали в 14:30 по местному времени (17:30 по Баку). В ходе задержания «мужчина нанес себе ножевые ранения в шею», ему оказали неотложную медицинскую помощь.

В прокуратуре также подтвердили, что еще один пассажир платформы получил ранение в ногу и был госпитализирован. По итогам инцидента было открыто два расследования: по факту нападения на представителя власти и внутреннее расследование применения огнестрельного оружия полицейским. Отмечается, что Национальная антитеррористическая прокуратура Франции в этом деле участия не принимает.