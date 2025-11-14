Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация

Раскол между двумя ключевыми монархиями Персидского залива — Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами — перестал быть закулисным соперничеством и на глазах превращается в открытый политический конфликт, угрожающий изменить на Ближнем Востоке и в Африке устоявшийся баланс сил. И хотя происходит конфликт без громких заявлений, дипломатическая жесткость в отношениях двух монархий нарастает. Поводом стало соперничество Эр-Рияда и Абу-Даби за контроль над тем, как будет выглядеть новый региональный порядок, и трагический конфликт в Судане стал лишь очередной точкой, где интересы сторон разошлись до прямого столкновения.

Саудовская Аравия обвиняет ОАЭ в оказании помощи Силам оперативной поддержки — военизированной группировке, сражающейся против регулярной армии Судана и обвиняемой в массовых убийствах, систематических изнасилованиях и этнических зачистках. И хотя Абу-Даби категорически отрицает свое участие, многочисленные сообщения о его поставках вооружений через Ливию, Чад и Сомали вызывают тревогу не только в Эр-Рияде, но и среди западных наблюдателей. Захват бойцами Сил оперативной поддержки города Эль-Фашера и последовавшие зверства вновь поставили вопрос о том, кто именно подпитывает эту войну оружием и деньгами. Для Саудовской Аравии разгорающийся на востоке Африки конфликт — не просто гуманитарная катастрофа. Судан - ключевой стратегический узел в Красном море, где королевство стремится укрепить собственное влияние посредством программы «Видение 2030» и многомиллиардных инвестиций в портовые зоны. Дестабилизация Судана создает угрозу не только торговым маршрутам Саудовской Аравии, но и амбициям Мухаммеда бин Салмана, стремящегося превратить западное побережье своей страны в хаб мирового уровня. Абу-Даби же, напротив, стремится закрепиться в Судане как самостоятельный региональный игрок, поддерживая силы, которые, по мнению ОАЭ, обеспечат им выгодное присутствие на побережье Красного моря и доступ к минеральным ресурсам Судана. Ситуация обострилась настолько, что наследный принц Саудовской Аравии намерен во время предстоящей в Белом доме встречи с Дональдом Трампом попросить у президента США вмешательства. Для бин Салмана это шанс использовать влияние Вашингтона, чтобы вынудить Абу-Даби отказаться от поддержки суданских группировок. Для Трампа же — возможность усилить контроль над двумя ключевыми союзниками США в регионе, которые за последние годы все чаще действуют вразнобой.

Разрыв между монархиями Персидского залива становится заметен и по другим направлениям. В Сирии саудиты и турки поддерживают правительство Ахмеда аш-Шараа, тогда как Эмираты предпочитают дистанцироваться от аш-Шараа и действовать через собственные каналы. В Йемене стороны давно уже превратились в конкурентов, каждый из которых формирует собственные группы влияния. В экономике Саудовская Аравия стремится доминировать через гигантские государственные проекты, тогда как ОАЭ, явно не желая признавать лидерство Эр-Рияда, делают ставку на гибкость, инвестиции и частный сектор. Возникает риск, что раскол между двумя центрами влияния перерастет в открытую борьбу за контроль над Красным морем, Африканским Рогом и Восточной Африкой. Судан в этом смысле становится отражением более широкой геополитической дуэли. Если Эр-Рияд добьется поддержки США, то Абу-Даби окажется в изоляции, и это изменит расстановку сил в регионе. Если же Эмираты сохранят прежние позиции, баланс сместится в сторону более автономной и агрессивной внешней политики Абу-Даби.