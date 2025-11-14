«Лукойл» в Румынии привлек интерес трех иностранных компаний

В начале недели министр сообщил, что страна ведет переговоры с «Лукойлом» о продаже его активов в Румынии, а также с потенциальными инвесторами. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в Плоешти и более чем 300 автозаправочных станций.

«На данный момент по крайней мере три компании официально заявили о своем намерении приобрести эту чрезвычайно важную сеть автозаправочных станций и завод Petrotel… Это коммерческое предложение между двумя частными компаниями, которое, я надеюсь, будет реализовано», – отметил министр.

По данным издания Economedia, среди заинтересованных – венгерская группа MOL, уже работающая в Румынии, греческая Hellenic Petroleum и американская Carlyle, являющаяся акционером Black Sea Oil & Gas, ведущего игрока на румынском черноморском шельфе.

Тем временем властям Молдовы удалось договориться по вопросу передачи активов «Лукойла». Согласно министру энергетики Дорину Жунгиету, российская компания передаст под управление аэропорта Кишинева нефтяной терминал, что позволит обеспечить поставку керосина для самолетов в условиях санкций.

«12 ноября 2025 года был заключен договор с компанией «Лукойл» о передаче в управление активов аэропорта на безвозмездной основе, а 13 ноября 2025 года был проведен процесс приема-передачи имущества», – сообщил Жунгиету.

Отвечать за эксплуатацию нефтяного терминала будет Международный аэропорт Кишинева. Власти продолжают вести переговоры о приобретении активов и инфраструктуры в аэропорту, принадлежащих «Лукойлу», и уже договорились с румынской компанией о поставках топлива аэропорту на первое время.