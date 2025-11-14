USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

«Лукойл» в Румынии привлек интерес трех иностранных компаний

Три иностранные компании официально выразили намерение приобрести активы российской энергокомпании «Лукойл» в Румынии, заявил министр энергетики страны Богдан Иван.

В начале недели министр сообщил, что страна ведет переговоры с «Лукойлом» о продаже его активов в Румынии, а также с потенциальными инвесторами. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в Плоешти и более чем 300 автозаправочных станций.

«На данный момент по крайней мере три компании официально заявили о своем намерении приобрести эту чрезвычайно важную сеть автозаправочных станций и завод Petrotel… Это коммерческое предложение между двумя частными компаниями, которое, я надеюсь, будет реализовано», – отметил министр.

По данным издания Economedia, среди заинтересованных – венгерская группа MOL, уже работающая в Румынии, греческая Hellenic Petroleum и американская Carlyle, являющаяся акционером Black Sea Oil & Gas, ведущего игрока на румынском черноморском шельфе.

Тем временем властям Молдовы удалось договориться по вопросу передачи активов «Лукойла». Согласно министру энергетики Дорину Жунгиету, российская компания передаст под управление аэропорта Кишинева нефтяной терминал, что позволит обеспечить поставку керосина для самолетов в условиях санкций.

«12 ноября 2025 года был заключен договор с компанией «Лукойл» о передаче в управление активов аэропорта на безвозмездной основе, а 13 ноября 2025 года был проведен процесс приема-передачи имущества», – сообщил Жунгиету.

Отвечать за эксплуатацию нефтяного терминала будет Международный аэропорт Кишинева. Власти продолжают вести переговоры о приобретении активов и инфраструктуры в аэропорту, принадлежащих «Лукойлу», и уже договорились с румынской компанией о поставках топлива аэропорту на первое время.

Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
23:10
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
17:38
Зеленский на связи с Алиевым
Зеленский на связи с Алиевым
17:30
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
21:44
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
20:57
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
15:17
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
19:52
Зеленскому капут?
Зеленскому капут?
12:52
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
20:07
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42

