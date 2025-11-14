В Гяндже стартовал чемпионат Европы

Сегодня в новом Гянджинском дворце спорта стартовал чемпионат Европы по спортивной аэробике с участием более 150 гимнастов и гимнасток из 18 стран.

В первый день соревнований прошла квалификация у мужчин и женщин. Азербайджанская гимнастка Сара Алиханлы с результатом 17 баллов заняла 29-е место.

Завтра за выход в финал поборются смешанные пары, трио, группы, а также команды по аэродэнсу. 16 ноября состоятся финалы.

Азербайджан на чемпионате Европы также представляют смешанная пара Владимир Долматов - Медина Мустафаева, трио в составе Лейлы Бежановой, Арзу Агаевой и Хадиджи Гулиевой.

На прошлой неделе в Гяндже прошел чемпионат Европы среди молодежи и юношей.