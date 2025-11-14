USD 1.7000
В Гяндже стартовал чемпионат Европы

Отдел спорта
22:09 533

Сегодня в новом Гянджинском дворце спорта стартовал чемпионат Европы по спортивной аэробике с участием более 150 гимнастов и гимнасток из 18 стран.

В первый день соревнований прошла квалификация у мужчин и женщин. Азербайджанская гимнастка Сара Алиханлы с результатом 17 баллов заняла 29-е место.

Завтра за выход в финал поборются смешанные пары, трио, группы, а также команды по аэродэнсу. 16 ноября состоятся финалы.

Азербайджан на чемпионате Европы также представляют смешанная пара Владимир Долматов - Медина Мустафаева, трио в составе Лейлы Бежановой, Арзу Агаевой и Хадиджи Гулиевой.

На прошлой неделе в Гяндже прошел чемпионат Европы среди молодежи и юношей.

Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
23:10 360
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
17:38 13311
Зеленский на связи с Алиевым
Зеленский на связи с Алиевым все еще актуально
17:30 5151
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация наша аналитика
21:44 1801
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
20:57 1793
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…» все еще актуально
15:17 5442
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
19:52 2122
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 7941
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
20:07 2975
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18 1616
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42 4391

