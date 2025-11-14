Венгрия выбрала Ливан вместо Украины

Взнос Венгрии в €1,5 млн в Европейский фонд мира будет направлен на поддержку вооруженных сил Ливана, а не на военную помощь Украине, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто после встречи в Бейруте с ливанским коллегой Юсефом Раджи.

«Я сказал Юсефу Раджи, что интересы национальной безопасности Венгрии – это мир на Ближнем Востоке – и что стабильность Ливана является ключом к этому. Мы не будем использовать нашу долю в Европейском фонде мира для вооружения Украины. Вместо этого мы направим €1,5 млн на поддержку вооруженных сил Ливана», – написал Сийярто на своей странице в Х.

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что выступает против использования средств Европейского фонда мира для финансирования военной помощи Украине со стороны Евросоюза.