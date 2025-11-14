USD 1.7000
Новость дня
Венгрия выбрала Ливан вместо Украины

22:10 645

Взнос Венгрии в €1,5 млн в Европейский фонд мира будет направлен на поддержку вооруженных сил Ливана, а не на военную помощь Украине, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто после встречи в Бейруте с ливанским коллегой Юсефом Раджи.

«Я сказал Юсефу Раджи, что интересы национальной безопасности Венгрии – это мир на Ближнем Востоке – и что стабильность Ливана является ключом к этому. Мы не будем использовать нашу долю в Европейском фонде мира для вооружения Украины. Вместо этого мы направим €1,5 млн на поддержку вооруженных сил Ливана», – написал Сийярто на своей странице в Х.

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что выступает против использования средств Европейского фонда мира для финансирования военной помощи Украине со стороны Евросоюза.

Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
23:10 362
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
17:38 13313
Зеленский на связи с Алиевым
Зеленский на связи с Алиевым все еще актуально
17:30 5152
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация наша аналитика
21:44 1802
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
20:57 1795
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…» все еще актуально
15:17 5442
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
19:52 2122
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 7941
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
20:07 2976
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18 1616
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42 4391

