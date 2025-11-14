USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Битва за Покровск и Мирноград: ВСУ готовят ответ

22:32 812

Российские военнослужащие пытаются проникнуть в многоэтажные дома в Покровске и Мирнограде, однако военное командование Украины уже разработало меры для отражения подобных атак. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

Генерал сообщил, что провел рабочее совещание с командирами подразделений, действующих на Покровском и Очеретинском направлениях, включая район Покровско-Мирноградской агломерации.

«Заслушал доклады по оперативной обстановке в полосах ответственности. Россияне не оставляют попыток прорваться в жилую застройку, многоквартирные дома и закрепиться там для расширения зоны контроля. В связи с этим наработали комплекс мер по противодействию подобным планам», – отметил Сырский.

Он добавил, что на данный момент особое внимание уделяется вопросам логистики подразделений Сил обороны Украины, а также противодействию российским FPV-дронам, разведывательным беспилотникам, артиллерии и минометам.

Сырский сообщил, что вместе с командирами отработал дополнительные варианты действий на случай разных сценариев.

Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
23:10 368
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
17:38 13317
Зеленский на связи с Алиевым
Зеленский на связи с Алиевым все еще актуально
17:30 5156
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация наша аналитика
21:44 1809
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
20:57 1800
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…» все еще актуально
15:17 5445
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
19:52 2128
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 7946
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
20:07 2978
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18 1617
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42 4392

