Битва за Покровск и Мирноград: ВСУ готовят ответ

Российские военнослужащие пытаются проникнуть в многоэтажные дома в Покровске и Мирнограде, однако военное командование Украины уже разработало меры для отражения подобных атак. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

Генерал сообщил, что провел рабочее совещание с командирами подразделений, действующих на Покровском и Очеретинском направлениях, включая район Покровско-Мирноградской агломерации.

«Заслушал доклады по оперативной обстановке в полосах ответственности. Россияне не оставляют попыток прорваться в жилую застройку, многоквартирные дома и закрепиться там для расширения зоны контроля. В связи с этим наработали комплекс мер по противодействию подобным планам», – отметил Сырский.

Он добавил, что на данный момент особое внимание уделяется вопросам логистики подразделений Сил обороны Украины, а также противодействию российским FPV-дронам, разведывательным беспилотникам, артиллерии и минометам.

Сырский сообщил, что вместе с командирами отработал дополнительные варианты действий на случай разных сценариев.