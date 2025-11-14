USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

В Баку горел жилой дом

22:45 686

В поселке Говсан Сураханского района Баку загорелась крыша девятиэтажного дома, сообщили в пресс-службе МЧС.

На место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось быстро ликвидировать, и огонь не успел распространиться на квартиры.

Площадь пожара составила около 7 кв.м – огонь уничтожил складированные в машинном отделении лифта непригодные для использования предметы, а также повредил деревянные элементы кровельной конструкции на площади 30 кв.м.

Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
23:10 370
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
17:38 13319
Зеленский на связи с Алиевым
Зеленский на связи с Алиевым все еще актуально
17:30 5158
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация наша аналитика
21:44 1809
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
20:57 1800
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…» все еще актуально
15:17 5445
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
19:52 2128
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 7946
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
Азербайджан ищет $500 млн для новых проектов
20:07 2979
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18 1617
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42 4392

