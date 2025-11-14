В Баку горел жилой дом

В поселке Говсан Сураханского района Баку загорелась крыша девятиэтажного дома, сообщили в пресс-службе МЧС.

На место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось быстро ликвидировать, и огонь не успел распространиться на квартиры.

Площадь пожара составила около 7 кв.м – огонь уничтожил складированные в машинном отделении лифта непригодные для использования предметы, а также повредил деревянные элементы кровельной конструкции на площади 30 кв.м.