Украинские «Осьминоги» готовы ловить «Шахедов» в небе

В Украине начали серийное производство дронов-перехватчиков Octopus для борьбы с российскими ударными БПЛА «Шахед», первые производители уже получили технологию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, технологии для производства дронов Octopus уже получили три компании, еще 11 готовят линии для их выпуска.

«Octopus — именно украинская технология перехвата «Шахедов», разработанная Вооруженными силами и подтвержденная в бою. Работает ночью, под глушением и на низких высотах», — рассказал министр.

Он добавил, что запуск серийного производства позволит быстрее поставить дроны-перехватчики на защиту украинского неба от российских беспилотников.

«Минобороны продолжает политику открытого взаимодействия с украинскими производителями, создавая условия для быстрого перехода от инноваций к серийным боевым решениям, усиливающим обороноспособность Украины», — резюмировал Шмыгаль.