Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку на посольство Азербайджана в Киеве, подчеркнув, что дипломатические представительства обладают неприкосновенным статусом. Об этом заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик в ходе регулярного брифинга.

Дюжаррик отметил, что генсек «решительно осуждает сегодняшние масштабные ракетные удары и атаки дронов» по регионам Украины, в результате которых, по предварительным данным, погибли как минимум шесть человек в Киеве и еще двое — в Черноморске.

«Также сообщается, что из-за атаки пострадало множество мирных жителей, повреждены жилые дома, объекты энергетической инфраструктуры, а также посольство Азербайджанской Республики в Киеве», – подчеркнул представитель ООН. Он указал, что удары по гражданским лицам и объектам гражданской инфраструктуры противоречат нормам международного гуманитарного права.

«Генеральный секретарь напоминает о принципе неприкосновенности дипломатических помещений», — добавил пресс-секретарь Гутерриша.

По его словам, генсек вновь обращается с призывом к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня как первому шагу на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому урегулированию, подтверждая приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в границах, признанных международным сообществом, в соответствии с международным правом, Уставом ООН и соответствующими резолюциями.

