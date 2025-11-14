USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Человек Трампа встретится с лидером ХАМАС

14 ноября 2025, 23:50 384

Спецпредставитель президента США по вопросам миротворческих миссий Стивен Уиткофф намерен провести встречу с лидером движения ХАМАС в секторе Газа Халилом аль-Хайей, сообщает газета The New York Times (NYT).

По данным источников издания, предстоящая встреча должна быть посвящена обсуждению возможного прекращения огня в Газе и, как отмечает NYT, могла бы продемонстрировать готовность администрации президента США Дональда Трампа к открытому диалогу с ХАМАС.

При этом, подчеркнули собеседники газеты, сроки визита Уиткоффа пока не определены, и его планы могут измениться.

Посланник Трампа уже встречался с представителем ХАМАС в октябре во время переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которое было достигнуто с Израилем.

Запрещенная партия готовит акцию
Запрещенная партия готовит акцию объектив haqqin.az
01:21 322
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
14 ноября 2025, 22:26 5418
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
14 ноября 2025, 19:52 2771
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
00:55 308
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
14 ноября 2025, 23:10 1521
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
14 ноября 2025, 17:38 14161
Зеленский на связи с Алиевым
Зеленский на связи с Алиевым все еще актуально
14 ноября 2025, 17:30 5752
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация наша аналитика
14 ноября 2025, 21:44 3042
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
14 ноября 2025, 20:57 2536
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…» все еще актуально
14 ноября 2025, 15:17 5817
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
14 ноября 2025, 12:52 8388

