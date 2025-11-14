Человек Трампа встретится с лидером ХАМАС

Спецпредставитель президента США по вопросам миротворческих миссий Стивен Уиткофф намерен провести встречу с лидером движения ХАМАС в секторе Газа Халилом аль-Хайей, сообщает газета The New York Times (NYT).

По данным источников издания, предстоящая встреча должна быть посвящена обсуждению возможного прекращения огня в Газе и, как отмечает NYT, могла бы продемонстрировать готовность администрации президента США Дональда Трампа к открытому диалогу с ХАМАС.

При этом, подчеркнули собеседники газеты, сроки визита Уиткоффа пока не определены, и его планы могут измениться.

Посланник Трампа уже встречался с представителем ХАМАС в октябре во время переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которое было достигнуто с Израилем.