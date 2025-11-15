USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Греция вооружает «Щит Ахилла» израильскими РСЗО

00:22 485

Греция ведет с Израилем переговоры о приобретении 36 реактивных артиллерийских систем PULS и дополнительных зенитных комплексов на сумму около 3 млрд евро, сообщили агентству Reuters два осведомленных чиновника.

«Около 3 млрд евро планируется потратить на создание многослойной зенитной и противобеспилотной системы «Щит Ахилла», а также на закупку новых истребителей, фрегатов и подводных лодок у США и европейских стран», – сообщили авторы материала.

По данным одного из источников агентства, стоимость всех необходимых систем PULS достигает 650 млн евро.

Агентство напомнило, что в конце сентября Греция объявила о планах оборонных расходов в размере 28 млрд евро к 2036 году, направленных на модернизацию вооруженных сил, отмечая при этом, что страна постепенно выходит из долгового кризиса 2009–2018 годов.

Запрещенная партия готовит акцию
Запрещенная партия готовит акцию объектив haqqin.az
01:21 324
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
14 ноября 2025, 22:26 5419
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
14 ноября 2025, 19:52 2771
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
00:55 309
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
14 ноября 2025, 23:10 1521
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
14 ноября 2025, 17:38 14162
Зеленский на связи с Алиевым
Зеленский на связи с Алиевым все еще актуально
14 ноября 2025, 17:30 5752
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация наша аналитика
14 ноября 2025, 21:44 3043
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
14 ноября 2025, 20:57 2538
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…» все еще актуально
14 ноября 2025, 15:17 5817
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
14 ноября 2025, 12:52 8389

