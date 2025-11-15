Греция вооружает «Щит Ахилла» израильскими РСЗО

Греция ведет с Израилем переговоры о приобретении 36 реактивных артиллерийских систем PULS и дополнительных зенитных комплексов на сумму около 3 млрд евро, сообщили агентству Reuters два осведомленных чиновника.

«Около 3 млрд евро планируется потратить на создание многослойной зенитной и противобеспилотной системы «Щит Ахилла», а также на закупку новых истребителей, фрегатов и подводных лодок у США и европейских стран», – сообщили авторы материала.

По данным одного из источников агентства, стоимость всех необходимых систем PULS достигает 650 млн евро.

Агентство напомнило, что в конце сентября Греция объявила о планах оборонных расходов в размере 28 млрд евро к 2036 году, направленных на модернизацию вооруженных сил, отмечая при этом, что страна постепенно выходит из долгового кризиса 2009–2018 годов.