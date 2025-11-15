USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR

00:55 309

Баку и Тбилиси обсудили поставки и транзит газа и электроэнергии, а также расширение деятельности Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Грузии. Об этом сообщили в Министерстве энергетики АР.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках проходящего в Тбилиси 11-го заседания Министерского/Руководящего комитета по реализации Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

На встрече особое внимание уделялось двустороннему энергетическому сотрудничеству, которое является одним из ключевых столпов стратегического партнерства Азербайджана и Грузии. Баку остается главным партнером Тбилиси в сфере энергоснабжения: инвестиции SOCAR в Грузию превышают $2 млрд, реализуются проекты Баку – Тбилиси – Джейхан, Баку – Супса и Южный газовый коридор, а также ведется обширное сотрудничество в области углеводородов и электроэнергии.

Стороны также обсудили поставки и транзит газа и электроэнергии, вопросы расширения деятельности SOCAR в Грузии и перспективные совместные проекты. 

Запрещенная партия готовит акцию
Запрещенная партия готовит акцию объектив haqqin.az
01:21 326
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
14 ноября 2025, 22:26 5422
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
14 ноября 2025, 19:52 2771
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
00:55 310
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
14 ноября 2025, 23:10 1521
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
14 ноября 2025, 17:38 14162
Зеленский на связи с Алиевым
Зеленский на связи с Алиевым все еще актуально
14 ноября 2025, 17:30 5752
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация наша аналитика
14 ноября 2025, 21:44 3043
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
14 ноября 2025, 20:57 2538
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…» все еще актуально
14 ноября 2025, 15:17 5818
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
14 ноября 2025, 12:52 8389

ЭТО ВАЖНО

Запрещенная партия готовит акцию
Запрещенная партия готовит акцию объектив haqqin.az
01:21 326
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
14 ноября 2025, 22:26 5422
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
14 ноября 2025, 19:52 2771
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
00:55 310
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
14 ноября 2025, 23:10 1521
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
14 ноября 2025, 17:38 14162
Зеленский на связи с Алиевым
Зеленский на связи с Алиевым все еще актуально
14 ноября 2025, 17:30 5752
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация наша аналитика
14 ноября 2025, 21:44 3043
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
14 ноября 2025, 20:57 2538
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…» все еще актуально
14 ноября 2025, 15:17 5818
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
14 ноября 2025, 12:52 8389
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться