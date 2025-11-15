Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR

Баку и Тбилиси обсудили поставки и транзит газа и электроэнергии, а также расширение деятельности Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Грузии. Об этом сообщили в Министерстве энергетики АР.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках проходящего в Тбилиси 11-го заседания Министерского/Руководящего комитета по реализации Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

На встрече особое внимание уделялось двустороннему энергетическому сотрудничеству, которое является одним из ключевых столпов стратегического партнерства Азербайджана и Грузии. Баку остается главным партнером Тбилиси в сфере энергоснабжения: инвестиции SOCAR в Грузию превышают $2 млрд, реализуются проекты Баку – Тбилиси – Джейхан, Баку – Супса и Южный газовый коридор, а также ведется обширное сотрудничество в области углеводородов и электроэнергии.

Стороны также обсудили поставки и транзит газа и электроэнергии, вопросы расширения деятельности SOCAR в Грузии и перспективные совместные проекты.