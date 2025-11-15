Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань

Менее чем через месяц после вступления в должность премьер-министр Японии Санаэ Такаити сделала сенсационное заявление о готовности лично встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для установления «новых и плодотворных отношений» между Японией и КНДР. Для Токио это означает попытку развернуть один из самых жестких и замороженных треков японской внешней политики. Следует также учесть, что дипломатическая инициатива Такаити была озвучена на фоне стремительно обостряющихся отношений Японии с Китаем, и именно эта региональная напряженность определяет, насколько далеко сможет зайти в северокорейском направлении Страна восходящего солнца.

Такаити подчеркивает, что не исключает прорыва в вопросе похищенных японцев — трагическая тема, десятилетиями отравляющая отношения между Токио и Пхеньяном. Северная Корея признала часть похищений, но отказалась вернуть большинство жертв и предоставлять информацию. Попытки предыдущих японских премьер-министров добиться прогресса проваливались, однако Такаити решила все-таки направить запрос на организацию встречи с Ким Чен Ыном – жест, выглядящий весьма значимо на фоне угроз официального Пекина, последовавших за заявлением Такаити о том, японская армия может принять участие в отражении возможной китайской атаки на Тайвань. В ответ Китай прямо заявил, что, если Япония попытается вмешаться в ситуацию вокруг Тайваня, она «потерпит сокрушительное поражение». Но, по мнению наблюдателей, слова премьер-министра Такаити являются не только прямым вызовом Китаю, но и демонстрацией новой политической линии, в которой Япония больше не намерена ограничиваться ролью регионального наблюдателя. Следует также отметить, что нынешнее обострение между Токио и Пекином усиливается на фоне деталей личной биографии и политики Такаити, известной как представитель крайне правого крыла Либерально-демократической партии, неоднократно посещавшей храм Ясукуни, чья символика вызывает резкое неприятие как в Китае, так и в Корее. Такаити отрицает принудительный труд корейцев в годы войны и участие японской армии в эксплуатации «женщин для утешения», а также выступает за удаление из школьных учебников упоминаний об этих преступлениях. Подобные заявления формируют глубокое недоверие Пекина, который традиционно использует тему японского милитаризма для мобилизации общественного мнения и политического давления на Токио.

Именно в этом контексте позиция Такаити в отношении Ким Чен Ына приобретает особую интригу. С одной стороны, она предпочитает жесткую внешнюю политику — пересмотр пацифистской Конституции Японии, укрепление вооруженных сил, инвестиции в оборону, обсуждение «квазисоюза безопасности» с Тайванем. С другой же - попытка нормализовать отношения с Пхеньяном может быть частью новой стратегии, в рамках которой Япония стремится понизить уровень угроз на одном направлении, чтобы полностью сосредоточиться на главном противнике — Китае. Тем не менее, в Токио не могут не понимать, что Пхеньян — партнер не простой. Северная Корея традиционно использует переговоры с Японией как инструмент давления на США, торговлю санкциями и получение финансовой выгоды. С точки зрения Ким Чен Ына, встреча с первой женщиной-премьером Японии может придать ему новый международный статус, особенно на фоне его углубляющегося военного сотрудничества с Россией и сомнений в надежности китайской поддержки. Для Китая это тоже имеет значение: Пекин не заинтересован в том, чтобы Токио получил прямой дипломатический канал общения с Пхеньяном и тем более начал играть самостоятельную роль на Корейском полуострове. Китай привык быть главным арбитром в отношениях с Северной Кореей, а потому любое движение Японии в сторону самостоятельной дипломатии автоматически воспринимается Пекином как стратегическое вторжение в сферу его влияния.