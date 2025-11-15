USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

США впервые проголосовали против антироссийской поправки

01:14 357

США впервые проголосовали против антироссийской поправки к резолюции ООН о противодействии героизации нацизма, сообщает РИА Новости.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил предложенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». С начала российско-украинской войны в 2022 году западные страны вносят к документу поправку, в которой говорится, что Москва оправдывает боевые действия в Украине «мнимым предлогом искоренения неонацизма».

В результате за поправку проголосовали 114 стран, 52 страны высказались против, в том числе США.

«Число докладов, конференций и переговоров выросло до уровня неэффективности и расточительства, что делает невозможным выполнение жизненно важной работы», — заявил представитель США, комментируя это решение.

Делегация США также объяснила свой голос против резолюции тем, что, помимо бюрократических сложностей в ООН, любые высказывания, даже критические, защищены конституцией страны.

Запрещенная партия готовит акцию
Запрещенная партия готовит акцию
01:21 326
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
14 ноября 2025, 22:26 5427
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
14 ноября 2025, 19:52 2771
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
00:55 311
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
14 ноября 2025, 23:10 1523
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
14 ноября 2025, 17:38 14163
Зеленский на связи с Алиевым
Зеленский на связи с Алиевым
14 ноября 2025, 17:30 5753
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
14 ноября 2025, 21:44 3045
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
14 ноября 2025, 20:57 2540
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
14 ноября 2025, 15:17 5818
Зеленскому капут?
Зеленскому капут?
14 ноября 2025, 12:52 8389

