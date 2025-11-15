США впервые проголосовали против антироссийской поправки к резолюции ООН о противодействии героизации нацизма, сообщает РИА Новости.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил предложенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». С начала российско-украинской войны в 2022 году западные страны вносят к документу поправку, в которой говорится, что Москва оправдывает боевые действия в Украине «мнимым предлогом искоренения неонацизма».

В результате за поправку проголосовали 114 стран, 52 страны высказались против, в том числе США.

«Число докладов, конференций и переговоров выросло до уровня неэффективности и расточительства, что делает невозможным выполнение жизненно важной работы», — заявил представитель США, комментируя это решение.

Делегация США также объяснила свой голос против резолюции тем, что, помимо бюрократических сложностей в ООН, любые высказывания, даже критические, защищены конституцией страны.