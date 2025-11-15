Запрещенная партия готовит акцию

Дакка (Бангладеш). Военные готовятся предотвратить акцию протеста, объявленную запрещенной партией «Авами Лиг». Партия потеряла власть после массовых протестов в августе прошлого года, а ее лидер - премьер-министр Шейх Хасина Вазед подала в отставку и уехала из страны
Берлин (Германия). Женщина держит палестинский флаг на Бранденбургских воротах
Киев (Украина). Люди идут по городу во время отключения электроэнергии, вызванного российскими ракетными и беспилотными атаками на объекты энергетической инфраструктуры
Берн (Швейцария). Сыродел - член жюри пробует сыр на 37-м конкурсе World Cheese Awards
Аврора (Филиппины). После тайфуна "Фунг-вонг"
Канзас (США). Северное сияние