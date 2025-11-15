USD 1.7000
Запрещенная партия готовит акцию

Дакка (Бангладеш). Военные готовятся предотвратить акцию протеста, объявленную запрещенной партией «Авами Лиг». Партия потеряла власть после массовых протестов в августе прошлого года, а ее лидер - премьер-министр Шейх Хасина Вазед подала в отставку и уехала из страны

Берлин (Германия). Женщина держит палестинский флаг на Бранденбургских воротах

Киев (Украина). Люди идут по городу во время отключения электроэнергии, вызванного российскими ракетными и беспилотными атаками на объекты энергетической инфраструктуры

Берн (Швейцария). Сыродел - член жюри пробует сыр на 37-м конкурсе World Cheese Awards

Аврора (Филиппины). После тайфуна "Фунг-вонг"

Канзас (США). Северное сияние

Запрещенная партия готовит акцию
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
14 ноября 2025, 22:26
14 ноября 2025, 22:26 5430
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
14 ноября 2025, 19:52
14 ноября 2025, 19:52 2771
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
00:55
00:55 311
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
14 ноября 2025, 23:10
14 ноября 2025, 23:10 1524
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
14 ноября 2025, 17:38
14 ноября 2025, 17:38 14163
Зеленский на связи с Алиевым
Зеленский на связи с Алиевым
14 ноября 2025, 17:30
14 ноября 2025, 17:30 5753
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
14 ноября 2025, 21:44
14 ноября 2025, 21:44 3046
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
14 ноября 2025, 20:57
14 ноября 2025, 20:57 2541
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
14 ноября 2025, 15:17
14 ноября 2025, 15:17 5818
Зеленскому капут?
Зеленскому капут?
14 ноября 2025, 12:52
14 ноября 2025, 12:52 8389

