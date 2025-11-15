Трампа отговаривают от ядерных испытаний

По их информации, министр энергетики США Крис Райт, глава Национального управления по ядерной безопасности Брэндон Уильямс и представители лабораторий представят Белому дому аргументы против подрыва ядерных боезарядов, считая этот шаг нецелесообразным. Сообщается, что чиновники Национального управления по ядерной безопасности и Минэнерго США попытаются убедить администрацию разработать реалистичный план, который не будет предполагать возможного подрыва боезарядов.

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, ссылаясь на то, что аналогичными действиями уже занимаются другие страны. При этом Трамп не уточнил, идет ли речь о подрывах ядерных боезарядов. Госсекретарь США Марко Рубио 13 ноября пояснил, что это «включает средства доставки», однако не стал со всей определенностью подтверждать, что под этим подразумеваются натурные ядерные испытания.