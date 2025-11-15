USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Трампа отговаривают от ядерных испытаний

01:29 132

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа намерены провести встречи с представителями Белого дома, чтобы отговорить американского лидера от идеи возобновления ядерных испытаний, сообщили источники телеканала CNN.

По их информации, министр энергетики США Крис Райт, глава Национального управления по ядерной безопасности Брэндон Уильямс и представители лабораторий представят Белому дому аргументы против подрыва ядерных боезарядов, считая этот шаг нецелесообразным. Сообщается, что чиновники Национального управления по ядерной безопасности и Минэнерго США попытаются убедить администрацию разработать реалистичный план, который не будет предполагать возможного подрыва боезарядов.

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, ссылаясь на то, что аналогичными действиями уже занимаются другие страны. При этом Трамп не уточнил, идет ли речь о подрывах ядерных боезарядов. Госсекретарь США Марко Рубио 13 ноября пояснил, что это «включает средства доставки», однако не стал со всей определенностью подтверждать, что под этим подразумеваются натурные ядерные испытания.

Запрещенная партия готовит акцию
Запрещенная партия готовит акцию объектив haqqin.az
01:21 329
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
14 ноября 2025, 22:26 5432
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
14 ноября 2025, 19:52 2771
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
00:55 311
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
14 ноября 2025, 23:10 1524
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
14 ноября 2025, 17:38 14163
Зеленский на связи с Алиевым
Зеленский на связи с Алиевым все еще актуально
14 ноября 2025, 17:30 5753
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация наша аналитика
14 ноября 2025, 21:44 3047
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
14 ноября 2025, 20:57 2541
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…» все еще актуально
14 ноября 2025, 15:17 5818
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
14 ноября 2025, 12:52 8391

ЭТО ВАЖНО

Запрещенная партия готовит акцию
Запрещенная партия готовит акцию объектив haqqin.az
01:21 329
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
14 ноября 2025, 22:26 5432
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
14 ноября 2025, 19:52 2771
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
00:55 311
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
14 ноября 2025, 23:10 1524
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
14 ноября 2025, 17:38 14163
Зеленский на связи с Алиевым
Зеленский на связи с Алиевым все еще актуально
14 ноября 2025, 17:30 5753
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация наша аналитика
14 ноября 2025, 21:44 3047
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
14 ноября 2025, 20:57 2541
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…» все еще актуально
14 ноября 2025, 15:17 5818
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
14 ноября 2025, 12:52 8391
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться