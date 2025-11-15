USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

США делят Газу на зоны

01:46 425

Центральное командование ВС США разработало план по сектору Газа, предусматривающий раздел анклава: одну часть будет контролировать Израиль, другую — палестинские группировки. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, на востоке сектора Газа «зеленая зона», находящаяся под контролем Израиля и международного воинского контингента, будет реконструирована, тогда как «красная зона» останется разрушенной. Журналисты отмечают, что Вашингтон таким образом планирует стимулировать палестинцев, продолжающих проживать в «красной зоне» после прекращения огня, переехать в «зеленую зону».

«По мере развития ситуации и создания условий для восстановления мирные жители в Газе начнут перебираться (в «зеленую зону») и благополучно жить. Люди скажут, что это то, что им нужно. И ситуация будет развиваться в этом направлении. Никто не говорит о том, чтобы обеспечить (переселение) с помощью военной операции», – сообщил источник в администрации США.

Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика
14 ноября 2025, 22:11 1438
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика
01:00 966
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
14 ноября 2025, 20:57 2776
Врачи протестуют по всей Англии
Врачи протестуют по всей Англии объектив haqqin.az
01:54 535
Запрещенная партия готовит акцию
Запрещенная партия готовит акцию объектив haqqin.az
01:21 940
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
14 ноября 2025, 22:26 6549
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
14 ноября 2025, 19:52 3012
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
00:55 603
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
14 ноября 2025, 23:10 1802
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
14 ноября 2025, 17:38 14424
Зеленский на связи с Алиевым
Зеленский на связи с Алиевым все еще актуально
14 ноября 2025, 17:30 5942

