США делят Газу на зоны

По данным издания, на востоке сектора Газа «зеленая зона», находящаяся под контролем Израиля и международного воинского контингента, будет реконструирована, тогда как «красная зона» останется разрушенной. Журналисты отмечают, что Вашингтон таким образом планирует стимулировать палестинцев, продолжающих проживать в «красной зоне» после прекращения огня, переехать в «зеленую зону».

«По мере развития ситуации и создания условий для восстановления мирные жители в Газе начнут перебираться (в «зеленую зону») и благополучно жить. Люди скажут, что это то, что им нужно. И ситуация будет развиваться в этом направлении. Никто не говорит о том, чтобы обеспечить (переселение) с помощью военной операции», – сообщил источник в администрации США.