Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Врачи протестуют по всей Англии

Сан-Диего (США). Шествие у здания федерального суда. Протестующие убеждены, что мигрантов содержат в подвале суда

Пулвам (Индия). Взорвали дом главного подозреваемого в теракте в Нью-Дели 11 ноября Умара ун-Наби. В теракте погибли 13 человек и 20 пострадали

Лондон (Великобритания). Пикет у больницы Святого Томаса. По всей Англии тысячи врачей-стажеров протестуют с требованием повышения заработной платы. Эта 13-я забастовка врачей с марта 2023 года

Белен (Бразилия). Марш коренных народов на климатическом саммите ООН COP-30

Киев (Украина). Украинская ПВО сбивает дрон. Россия нанесла массированный удар по Киеву. Разрушения во всех районах города, погибли шесть человек

Тегеран (Иран). Женщины молятся о дожде во время засухи. Иран борется с самым серьезным водным кризисом за последние десятилетия. Официальные лица предупреждают, что Тегеран может стать непригодным для проживания, если засуха, охватившая страну, продолжится и дальше

Стамбул (Турция). Полумесяц над Галатской башней

