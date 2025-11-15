USD 1.7000
Взрыв, ракетный удар, перестрелка: в центре Дамаска ранены двое

02:04 382

Взрыв прогремел в районе Меззе на западе столицы Сирии Дамаска, по жилому дому был нанесен ракетный удар. Об этом сообщает государственное агентство SANA.

Согласно информации местных СМИ, в дом попали три ракеты, в результате чего пострадали двое человек. Позднее агентство уточнило, что ракеты запускались с передвижной платформы.

«Вероломная атака по районам в Дамаске осуществлена ракетами, запущенными с передвижной платформы. Кто именно стоит за атакой и кто предоставил ракеты, пока не установлено», – сказал военный источник.

Телеканал Sham TV отметил, что звуки стрельбы слышны в районе Меззе, где ранее был нанесен удар по жилому дому.

