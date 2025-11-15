USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

И Хорватия вышла на футбольный ЧМ-2026

30 участников уже известны
Отдел спорта
02:05 479

Сегодня в Европе состоялись очередные отборочные матчи футбольного чемпионата мира-2026.

По их итогам определился еще один участник финальной стадии. Им стала Хорватия, обыгравшая сегодня Фарерские острова - 3:1.

30 из 48 участников ЧМ-2026 уже известны. 18 путевок еще не обрели своих владельцев.

Хорватия с 40-летним Лукой Модричем в составе стала третьей европейской сборной после Англии и Франции, обеспечившей себе билеты в Америку летом следующего года. Практически гарантировали участие в чемпионате мира Нидерланды и Норвегия.

Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика
14 ноября 2025, 22:11 1438
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика
01:00 967
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
14 ноября 2025, 20:57 2776
Врачи протестуют по всей Англии
Врачи протестуют по всей Англии объектив haqqin.az
01:54 536
Запрещенная партия готовит акцию
Запрещенная партия готовит акцию объектив haqqin.az
01:21 942
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
14 ноября 2025, 22:26 6553
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
14 ноября 2025, 19:52 3012
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
00:55 603
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
14 ноября 2025, 23:10 1802
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
14 ноября 2025, 17:38 14425
Зеленский на связи с Алиевым
Зеленский на связи с Алиевым все еще актуально
14 ноября 2025, 17:30 5943

ЭТО ВАЖНО

Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика
14 ноября 2025, 22:11 1438
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика
01:00 967
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
14 ноября 2025, 20:57 2776
Врачи протестуют по всей Англии
Врачи протестуют по всей Англии объектив haqqin.az
01:54 536
Запрещенная партия готовит акцию
Запрещенная партия готовит акцию объектив haqqin.az
01:21 942
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
14 ноября 2025, 22:26 6553
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
14 ноября 2025, 19:52 3012
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
00:55 603
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
14 ноября 2025, 23:10 1802
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
14 ноября 2025, 17:38 14425
Зеленский на связи с Алиевым
Зеленский на связи с Алиевым все еще актуально
14 ноября 2025, 17:30 5943
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться