И Хорватия вышла на футбольный ЧМ-2026

По их итогам определился еще один участник финальной стадии. Им стала Хорватия, обыгравшая сегодня Фарерские острова - 3:1.

30 из 48 участников ЧМ-2026 уже известны. 18 путевок еще не обрели своих владельцев.

Хорватия с 40-летним Лукой Модричем в составе стала третьей европейской сборной после Англии и Франции, обеспечившей себе билеты в Америку летом следующего года. Практически гарантировали участие в чемпионате мира Нидерланды и Норвегия.