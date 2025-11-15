Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей?

Прокуратура Милана возбудила уголовное дело по факту чудовищного преступления против человечности, совершенного в начале 1990-х годов ХХ века в Сараево во время конфликта, охватившего Балканы. Тогда столица Боснии в течение четырех лет находилась в осаде сербских войск. В рамках дела расследуется информация о том, что обеспеченные люди из разных стран, включая Италию, Германию и Российскую Федерацию, платили командирам сербской армии крупные суммы за возможность ради развлечения стрелять из снайперских винтовок по жителям Сараево, в том числе, по детям. Установлено, что в период осады Сараева с 1992 по 1995 годы погибло более 11 тысяч мирных жителей, причем большинство из них — от снайперского огня. Подразделения армии Сербии занимали высоты вокруг города и держали его под постоянным прицелом. Особенно опасной была улица, ведущая к аэропорту: она простреливалась со всех сторон, и многие люди, проходившие по ней, становились легкой добычей снайперов. Уже в те годы распространялись сообщения о том, что убивали мирных жителей не только сербские солдаты, но и богатые иностранцы, приезжавшие в город ради «человеческого сафари».

Все эти ужасающие факты были показаны в документальном фильме «Сараевское сафари» словенского режиссера Мирана Зупанича, созданного при участии телекомпаний Al Jazeera Balkans и Arsmedia и представленного в 2022 году на кинофестивале Ajb Doc. Упоминание об этих событиях содержится также в книге Пино Какуччи «Камминандо», опубликованной в 1996 году. В одной из ее глав автор рассказывает о встрече в Болонье с Татьяной, беженкой из бывшей Югославии. Она была мусульманкой, ее муж — сербом. Татьяна не питала ненависти к соседям, но когда в ходе этнических чисток начали сжигать дома не-хорватов, она взялась за оружие. Ее муж был задержан властями. Пытаясь узнать его судьбу, Татьяне удалось поговорить с пленником, который сумел спастись только благодаря буре, внезапно остудившей азарт «итальянской клиентуры». Судьба мужа Татьяны оказалась трагичнее: по ее словам, «его убили ради развлечения честные и добропорядочные итальянские граждане». Несколько лет назад бывший мэр Сараево Беньямина Карич подала жалобу с требованием установить организаторов и участников этих чудовищных «сафари». Теперь эта жалоба приобщена к делу, возбужденному в Милане. Хотя слухи и отдельные свидетельства о «Сараевском сафари» циркулировали десятилетиями, полноценное расследование началось лишь после того, как итальянский журналист Эцио Гаваццени и бывший судья Гвидо Сальвини подали в прокуратуру Милана письменную жалобу. В своем заявлении журналист ссылался на эксклюзивные сведения, полученные от агента боснийской разведки. Дело, которое возбуждено по эпизодам многочисленных убийств, совершенных с особой жестокостью и ради развлечения, ведет прокурор Алессандро Гоббис.

По данным итальянской прессы, Гаваццени удалось установить как минимум пятерых итальянцев, прибывших из разных регионов Северной Италии и заплативших за то, чтобы вступить в армию Сербии и с небоскребов района Грбавица стрелять по жителям Сараево. Эти «военные туристы» придерживались крайне правых взглядов и были фанатами оружия. По словам журналиста, в конце 1993 года боснийская разведка уведомила местный штаб Службы военной разведки и безопасности Италии (SISMI) о присутствии на холмах вокруг Сараево как минимум пяти итальянцев, намеревавшихся расстреливать мирных жителей. Согласно материалам, поступившим в прокуратуру, «охотники на людей» проникали в Боснию через итальянский город Триест. Там их встречали командиры сербской армии и размещали на господствующих высотах вокруг Сараево. Бывший агент сараевской разведки вспоминал: «Мы узнали о сафари в конце 1993 года. Сообщили об этом итальянской службе в начале 1994-го. Через два или три месяца они ответили: на сафари отправлялись из Триеста, мы его прервали, и его больше не будет». При этом агент подчеркивал, что в SISMI так и не раскрыли имен «охотников» или их организаторов.

Прокуратура Милана намерена получить также показания американского пожарного, данные им 18 лет назад. Этим свидетельствам долгое время не предавали внимания, однако теперь они могут стать важной частью расследования. В Международном трибунале по бывшей Югославии американец Джон Джордан рассказывал, что находился под обстрелом снайперов и различал среди них иностранцев. Он подробно описывал гражданских лиц, прибывавших в осажденный город специально ради стрельбы по его жителям. В 2007 году Джордан сообщил судье Патрику Робинсону, что видел «туристических снайперов», которым помогали коррумпированные сербские военные. Иностранцев было легко узнать: они носили как гражданскую, так и военную одежду, но главное, они использовали охотничьи ружья. Их любимыми целями, по его словам, были молодые люди и дети. Личности как минимум трех итальянцев, участвовавших в «сафари», уже установлены, однако их нынешнее местонахождение неизвестно. Один из них житель Турина, другой — Милана, третий — Триеста. Известно также, что миланский «охотник» владел частной клиникой косметических процедур. Предполагается, что все трое покинули Италию.

Пока материалы расследования включают только документы, предоставленные автором жалобы и в ближайшие недели прокурор Гоббис, курирующий специальное подразделение карабинеров ROS, намерен провести допросы указанных лиц. После подачи жалобы следствию начали поступать документы из Международного трибунала по бывшей Югославии. Распространяются слухи, что в «охотах на людей» участвовали представители международной элиты. Один сербский солдат сообщил боснийскому агенту, что видел перевозку «охотников»: это были люди, готовые платить большие деньги за участие в этой «игре». Он подтвердил, что среди них были богатые итальянцы из Милана, Турина и Триеста. Итальянские издания пишут, что состоятельные клиенты платили от 80 до 100 тысяч евро за убийство ребенка. Расстрел женщин и мужчин, в том числе, в военной форме, стоил дешевле. Пожилых людей разрешалось убивать бесплатно. В жалобе бывшего мэра Сараево приводятся свидетельские показания. Одна из выживших, которой во время событий было 18 лет, вспоминала, что «охотников» легко было узнать - чаще всего они целились именно в детей. В материалах также упоминаются двое «охотников», чьи имена пока не раскрывают. Один из них — немецкий банкир, другой — промышленник. В начале 1990-х годов у них были бизнес-интересы в Италии. В 1994 году они встретились в Триесте и на автомобилях Range Rover отправились в дорогой спортивной одежде и в сопровождении охраны в окрестности Сараево. По дороге промышленник сообщил банкиру, что в городе их ждет старый знакомый — итальянский бизнесмен, приехавший «на охоту».