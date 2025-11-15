Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения

Сборная Франции по футболу прилетела в пятницу в Баку на отборочный матч чемпионата мира-2026 против национальной команды Азербайджана.

13 ноября французы, разгромив Украину со счетом 4:0, гарантировали себе путевку на мундиаль. В связи с этим было ожидаемо, что не все футболисты приедут на не имеющий никакого турнирного значения матч в Баку.

В результате главный тренер Дидье Дешам отпустил Килиана Мбаппе, Ману Коне и Эдуарду Камавингу.

У Мбаппе наблюдается воспаление в правой лодыжке, что требует дальнейшего обследования. Звезда «Реала» пройдет его в Мадриде. У Камавинги растяжение мышц левого подколенного сухожилия. А Коне получил в матче с Украиной желтую карточку и вынужден пропустить завтрашнюю игру.

В Баку прилетели 22 футболиста сборной Франции:

вратари - Люка Шевалье («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан», Италия), Брис Самба («Ренн»);

защитники - Люка Динь («Астон Вилла», Англия), Мало Густо («Челси», Англия), Лукас Эрнандес («ПСЖ), Тео Эрнандес («Аль-Хилал», Саудовская Аравия), Ибрахима Конате («Ливерпуль», Англия), Жюль Кунде («Барселона», Испания), Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Дайо Упамекано («Бавария», Германия);

полузащитники - Н’Голо Канте («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Майкл Олисе («Бавария», Германия), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Хефрен Тюрам («Ювентус», Италия);

нападающие - Манес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити», Англия), Юго Экитике («Ливерпуль», Англия), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас», Англия), Кристофер Нкунку («Милан», Италия), Флорьян Товен («Ланс»).