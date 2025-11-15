Азербайджанские таможенники перехватили почти полтонны героина

Сотрудники Астаринского таможенного управления пресекли попытку провоза через территорию Азербайджана в Европу крупной партии героина. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, на таможенном посту «Астаринская железная дорога» был досмотрен груз в вагоне, который следовал из Ирана в Эстонию транзитом через территорию Азербайджана и перевозил «плиточный клей».

При досмотре в 44 из 3 250 мешков груза был обнаружен героин общим весом 456 кг 800 г на общую сумму, предположительно, более $90 млн.