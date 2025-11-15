USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Азербайджанские таможенники перехватили почти полтонны героина

10:01

Сотрудники Астаринского таможенного управления пресекли попытку провоза через территорию Азербайджана в Европу крупной партии героина. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, на таможенном посту «Астаринская железная дорога» был досмотрен груз в вагоне, который следовал из Ирана в Эстонию транзитом через территорию Азербайджана и перевозил «плиточный клей».

При досмотре в 44 из 3 250 мешков груза был обнаружен героин общим весом 456 кг 800 г на общую сумму, предположительно, более $90 млн.

Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения ФОТО, ВИДЕО
04:35
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
14 ноября 2025, 22:11
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
01:00
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
14 ноября 2025, 20:57
Врачи протестуют по всей Англии
Врачи протестуют по всей Англии
01:54
Запрещенная партия готовит акцию
Запрещенная партия готовит акцию
01:21
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
14 ноября 2025, 22:26
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
14 ноября 2025, 19:52
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
00:55
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
14 ноября 2025, 23:10
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
14 ноября 2025, 17:38

