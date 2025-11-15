USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

ФБР о расследовании покушения на Трампа

10:10 156

Обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс действовал в одиночку. Об этом заявил глава ФБР Кэш Патель в социальной сети X.

«Расследование, проведенное более чем 480 сотрудниками ФБР, установило, что Крукс имел ограниченные контакты как онлайн, так и в реальной жизни, планировал и осуществил нападение в одиночку и никому не раскрывал свое намерение совершить атаку», — написал глава ФБР.

Патель добавил, что в рамках расследования сотрудники ФБР провели более 1 тысячи интервью, проверили почти 500 тысяч цифровых файлов, проанализировали данные с 13 изъятых устройств и сотни часов видео.

В 2024 году Трамп пережил два покушения.

13 июля выступление будущего президента перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности, одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники Секретной службы США.

15 сентября в гольф-клубе политика во Флориде произошла стрельба, когда он играл на поле. Вооруженный мужчина находился в кустах примерно в 500 м от Трампа. Заметив ствол винтовки, агенты Секретной службы отрыли огонь. Подозреваемый бросил оружие и скрылся на автомобиле, но его вскоре задержали в соседнем округе.

Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения ФОТО, ВИДЕО
04:35 4099
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика
14 ноября 2025, 22:11 2419
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика
01:00 2709
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
14 ноября 2025, 20:57 3541
Врачи протестуют по всей Англии
Врачи протестуют по всей Англии объектив haqqin.az
01:54 1856
Запрещенная партия готовит акцию
Запрещенная партия готовит акцию объектив haqqin.az
01:21 2388
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
14 ноября 2025, 22:26 10571
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
14 ноября 2025, 19:52 3614
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
00:55 1455
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
14 ноября 2025, 23:10 2605
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
14 ноября 2025, 17:38 15242

ЭТО ВАЖНО

Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения ФОТО, ВИДЕО
04:35 4099
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика
14 ноября 2025, 22:11 2419
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика
01:00 2709
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
14 ноября 2025, 20:57 3541
Врачи протестуют по всей Англии
Врачи протестуют по всей Англии объектив haqqin.az
01:54 1856
Запрещенная партия готовит акцию
Запрещенная партия готовит акцию объектив haqqin.az
01:21 2388
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
14 ноября 2025, 22:26 10571
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
14 ноября 2025, 19:52 3614
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
00:55 1455
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
14 ноября 2025, 23:10 2605
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
14 ноября 2025, 17:38 15242
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться